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不只是網紅！馮提莫再創新舉　發片又開5000人演唱會...立刻秒殺

記者蔡琛儀／台北報導

大陸網紅馮提莫在直播平台吸粉突破2000萬，並成功從直播間走向舞台，不再侷限在翻唱，而是擁有自己的原創歌曲，去年推出的歌曲《佛系少女》一推出就大受歡迎，近日她也推出首張個人同名專輯《馮提莫》，福茂唱片看好馮提莫的實力和發展性，正式與馮提莫攜手合作。

▲▼ 馮提莫。（圖／福茂提供）

▲馮提莫推出首張個人專輯。（圖／福茂提供）

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馮提莫透過翻唱越洋紅到韓國，還因此到韓國宣傳，受邀參與韓國直播平台節目，馬上登上同時段直播節目第一名，吸引最多在線人數觀看，魅力無限。而她也因知名度爆漲，開始成為各大電視節目邀約的對象，從《異口同聲》、《蒙面唱將猜猜猜》到《這就是原創》，在挑戰中成長，漸漸蛻變成為優質的歌手。

她除了去年推出可愛俏皮的單曲《佛系少女》，之後也不停嘗試各類曲風，像是《玻璃糖》、《既視感》、《看到風》等都大有斬獲，這次推出首張同名專輯《馮提莫》，收錄之前發表過的大熱單曲，同時在家鄉重慶舉行第一場個人售票演唱會，她也是大陸直播主跨界歌手舉辦演唱會的第一人。

▲▼ 馮提莫。（圖／福茂提供）

▲馮提莫成功從直播間，走上歌手舞台。（圖／福茂提供）

而她選在重慶人民大會堂開唱，近5000張門票早在一開賣就迅速完售，創下秒殺佳績，因此她傾盡全力演出，全場演唱20多首原唱歌曲，現場氣氛嗨翻，她看著熱情的粉絲，感動說：「起點我不能選擇，但我會一直堅持唱歌，一直唱好的音樂。開演唱會是我的夢想，而重慶就是我夢想開始的地方！」

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