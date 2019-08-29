陳謙文爆粗口暖男形象破功！　楊小黎「被強暴」當場抱怨

記者翁子涵／台北報導

吳怡霈首挑大樑演出的電視劇《天之蕉子》上檔後收視率創佳績，她邀請劇中演員陳謙文、楊子儀與楊小黎到POP Radio《POP有夠靚》分享合作過程，4人因拍戲結緣感情融洽，陳謙文一度因為太放鬆而在節目中爆粗口，惹來眾人驚呼，吳怡霈更忍不住笑他：「形象全毀。」

▲ 吳怡霈、楊子儀、楊小黎、陳謙文宣傳新戲。（圖／POP Radio提供）



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陳謙文在片場被視為暖男，吳怡霈更爆料他在不時對楊小黎甜喊：「秀秀」，讓劇組聽到快融化，沒想到楊小黎卻虧：「到後面就習慣了」，原來楊小黎飾演的秀玉一角在劇中慘遭陳謙文飾演的瑞坤強暴，回憶拍攝過程，楊小黎說：「陳謙文起初還有所保留，但之後都粗手粗腳！」

▲楊子儀（左一）在片場被視為暖男。（圖／POP Radio提供）



楊小黎和楊子儀4年前曾合作，談到楊子儀最大的改變？楊小黎表示：「楊子儀從一個屁屁的孩子轉成具有長者風範，能帶給別人沉穩與安全感」，摩羯座的楊子儀自稱月亮雙魚，是會想很多的人，一番話引起騷動，原來楊小黎是上升雙魚、吳怡霈是金星雙魚，陳謙文則是太陽雙魚，4條魚湊在一起，讓吳怡霈忍不住說：「難怪我們很感性、感受度這麼高！」

▲ 吳怡霈(左一)首次演出台語電視劇。（圖／POP Radio提供）

《天之蕉子》背景以蕉農、青果大盤商兩家族間的男女感情為主，首次接演電視劇就挑戰台語劇的吳怡霈坦言：「以前對台語劇的認知太粗淺」，她認為該戲刻劃了深刻的人性，當中的每一個人性發生在觀眾身上時，「就能勾住你的心」，楊小黎更預告每一集都有亮點。