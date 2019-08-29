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9月「3星座邁向幸運」！脫離苦難低潮　水瓶戰勝困境迎接轉機

記者李玟儀／綜合報導

8月已經到了尾聲，9月即將來臨，過去1個月你過得好嗎？為了追求更好的生活，每個人都會面臨一些磨練，度過低潮才有機會繼續向美好的事物前進。《新浪網》星座專欄整理「9月幸運慢慢降臨」的3個星座，一起期待脫離苦難吧！

天秤座

▲▼星座-天秤座。（圖／pixabay）

▲天秤座。（圖／pixabay）

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天秤座自我要求特別高，為了讓自己變得更強大，總是不斷努力與付出，在成長的道路上，會從各種經驗裡學到很多，也會因此變得更穩重，在面臨生活裡的不順遂，會想盡各種辦法解決，但身心卻也因此會感到壓抑，不過9月時這些不順會逐漸消散，幸運將慢慢降臨。

雙魚座

▲▼星座-雙魚座。（圖／pixabay）

▲雙魚座。（圖／pixabay）

不甘於現狀的雙魚座一直在尋求突破自我，並追尋未來、生活更多希望與可能性。事實上雙魚座對於生活的挫折大多數不會唉聲嘆氣，而是冷靜思考、分析問題，因此9月會如雙魚座所期待，生活裡煩惱減少、美好的希望增加。

水瓶座

▲▼星座-水瓶座。（圖／pixabay）

▲水瓶座。（圖／pixabay）

水瓶座是一個樂於待在自己世界的人，對待生活展現佛系態度，對於很多事物不會展現太高的興趣，總是默默的努力、默默付出，面對生活的困難，有著高傲內心的水瓶座不會輕易低頭或妥協，而是不斷強大自己，去戰勝生活裡的困境。9月水瓶座的堅持與執著，會帶來好的結果，生活迎向轉機。

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