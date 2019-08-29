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三浦春馬撂中文狂讚：好可愛！　訪台幫「女兒」買禮物

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣男演員三浦春馬以童星之姿踏入演藝圈，2007年出演電影《戀空》爆紅，出道22年，他29日為了宣傳新劇《TWO WEEKS》，於首爾參加完頒獎典禮馬不停蹄訪台，下午在大直ATT SHOW BOX與媒體見面，他露出招牌笑眼現身，燦爛地打招呼：「大家好，我是三浦春馬，很高興見到大家，今天請多多關照。」開場先秀中文。

▲▼日星三浦春馬記者會。（圖／記者張一中攝）

▲三浦春馬來台大秀中文。（圖／記者張一中攝）

三浦春馬29日風塵僕僕抵台，精心學了一段中文，就連在看VCR時，播岀《TWO WEEKS》劇中童星稻垣來泉的畫面時，他幽默用中文喊著「看一下」，邊稱讚「很可愛」，對於「女兒」稻垣來泉的寵愛溢於言表，此次來台灣，他不忘買禮物給稻垣來泉，記者會上苦惱提問：「這次來台灣要買什麼禮物回去給她呢？」他向在場的媒體求救，「現場有父親嗎？要買什麼好呢？」

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▲▼日星三浦春馬記者會。（圖／記者張一中攝）

▲▼三浦春馬吃奇異果太酸。（圖／記者張一中攝）

▲▼日星三浦春馬記者會。（圖／記者張一中攝）

海外見面會首場獻給台粉，主辦在記者會獻上台灣道地水果以及珍珠奶茶，三浦春馬看見美味的食物瞪大眼睛，迫不及待地拿起叉子，試吃了鳳梨等水果，嘴裡稱讚「好吃」，但下一口嚐到奇異果時，立刻露出「好酸」的表情，逗笑所有人。

▲三浦春馬來台大啖美食。（圖／記者張一中攝）

▲三浦春馬來台大啖美食。（圖／記者張一中攝）

首次在戲劇《TWO WEEKS》挑戰演爸爸又從高樓跳下來，三浦春馬回憶：「我現在看到也覺得手汗直。」自爆有懼高症，連在拍戲現場都很緊張。他在戲劇裡有許多動作戲，其中包含騎重機，為此特地考取重機駕照，「在演的時候也覺得滿帥氣的，重機可能會成為我的興趣之一。」《TWO WEEKS》週六晚上11點在WAKUWAKU JAPAN播岀。

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