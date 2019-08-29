蔣偉文雪地被活埋一整夜　三年職災長肉12公斤

記者蕭雅玲／台北報導

蔣偉文日前上節目回憶外景的驚險一瞬間，透露自己曾主持八年的行腳節目，爬過許多山岳，有次在大雪山拍攝冰河痕跡，卻遇上大風暴和冰雹，緊急紮營的情況下，隔天早上醒來卻發現眼前一片黑，「原來雪量覆蓋了整個帳篷，我等於整個人埋在厚厚的雪堆中，這次也讓我知道大自然的可怕！」

▲蔣偉文曾因出外景三年胖12公斤。（圖／翻攝自臉書）

還有一次出外景，爬山爬到深夜十一點，一行人卻還沒走到紮營地，沒想到攀越山壁時，蔣偉文眼睜睜看著走在前頭的製作人忽然消失，掉落深不見底的山谷，「整個人就不見了！當下大家都呆掉，趕緊呼喚製作人名字。」隔了六分鐘才傳來人聲回應，原來製作人緊急下抓住山壁邊的草，確認安全無虞後才敢出聲，過程驚險但幸好無傷，才讓眾人鬆一口氣。

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除了一連串讓蔣偉文心有餘悸的驚險經歷，蔣偉文也曾在短短三年外景時間內，就爆肥12公斤，堪稱另類職災！他解釋，大家以為出外景會變瘦，可是因為很累，都會有一堆高熱量的補給品，像是巧克力，「到了定點要休息、紮營，又沒別的事可以做，只能大吃大喝犒賞自己。」這種邊走邊吃的情形讓蔣偉文越爬越胖，直到卸下主持棒，開始拍戲才瘦下來。不過後來主持美食節目，又再度胖了十幾公斤，讓他自嘆：「藝人做什麼樣工作，一定會有相關的職業傷害。」