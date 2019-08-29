曾聽到聯合公園就淚崩　麥克送走摯友查斯特「我問了自己很多問題」

記者蕭采薇／台北報導

美國搖滾天團聯合公園（Linkin Park）在2017年失去主唱主唱查斯特班寧頓（Chester Bennington），團員麥克（Mike Shinoda）一直努力走出對方離開的陰影，他把療傷的過程寫成個人首張專輯《Post Traumatic 創傷之後》。他即將在台開唱，29日於飯店受訪時，也談到這段摯友離去的過程。

▲「聯合公園」麥可接受媒體聯訪，談查斯特離去的過程。（圖／記者黃克翔攝）

受訪前，唱片公司再三提醒「希望將焦點放在麥克身上」，而在被問到兩年前怎麼從摯友查斯特離去的陰影中走出，一開始主持人還試圖擋下問題，但麥克直接拿起麥克風，侃侃而談這段過程。麥克說：「這是個很深的問題，我只能說，時間會治癒一切。做這張專輯和巡演的時候，我也試著改變以前的習慣和思考模式。」

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▲麥克與查斯特的感情非常好。（圖／翻攝自《聯合公園》IG）

面對摯友的離開，麥克坦言：「我想任何人歷經痛苦痛難，遭遇這樣造成創傷的情境時，都會問自己很多問題。」而《Post Traumatic 創傷之後》這張專輯，一開始的歌曲就是對自己充滿疑問「相信大家聽了也知道，前半部分比較陰暗沉悶，但是往後聽會發現走向開始不同，有一個變化的過程。」

▲麥可《Post Traumatic創傷之後》，是在查斯特離去的療傷過程。（圖／記者黃克翔攝）

「過去十年，我都是和六個人一起上台。」麥克說，現在自己單打獨鬥，有很多習慣都必須打破，而建立「新習慣」的過程，也是他療癒的一部分。麥克說：「像是社交媒體，當我看一看覺得心情低落時，我就會遠離它。可能有人會發現，有時候突然一天PO很多，有時候一天都沒有，感覺不對就不做這些事情。」

▲麥克與查斯特的感情非常好。（圖／翻攝自《聯合公園》IG）

麥克說，無力去控制，不在自己的掌握之中的事情，就人類最大的壓力情緒。像是車禍、感情不順、工作不順都是，「我經歷的情境很獨特，不是所有的人都有這樣的經驗。如果有人聽到這些歌，但沒有經歷過這些情景、感受和經歷，可以透過這些專輯去反思。」

▲麥可逐漸走出失去摯友查斯特的過程。（圖／記者黃克翔攝）

麥克睽違六年再度來台，以及首次個人亞洲巡迴演唱會《MIKE SHINODA OF LINKIN PARK Post Traumatic Tour 2019 in Taipei》，將在8月31日於「ATT SHOW BOX 大直館」舉辦。