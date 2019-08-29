ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曾聽到聯合公園就淚崩　麥克送走摯友查斯特「我問了自己很多問題」

記者蕭采薇／台北報導

美國搖滾天團聯合公園（Linkin Park）在2017年失去主唱主唱查斯特班寧頓（Chester Bennington），團員麥克（Mike Shinoda）一直努力走出對方離開的陰影，他把療傷的過程寫成個人首張專輯《Post Traumatic 創傷之後》。他即將在台開唱，29日於飯店受訪時，也談到這段摯友離去的過程。

▲▼「聯合公園」麥可 Mike Shinoda 媒體聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲「聯合公園」麥可接受媒體聯訪，談查斯特離去的過程。（圖／記者黃克翔攝）

受訪前，唱片公司再三提醒「希望將焦點放在麥克身上」，而在被問到兩年前怎麼從摯友查斯特離去的陰影中走出，一開始主持人還試圖擋下問題，但麥克直接拿起麥克風，侃侃而談這段過程。麥克說：「這是個很深的問題，我只能說，時間會治癒一切。做這張專輯和巡演的時候，我也試著改變以前的習慣和思考模式。」

請繼續往下閱讀...

▲麥克與查斯特的感情非常好。（圖／翻攝自《聯合公園》IG）

▲麥克與查斯特的感情非常好。（圖／翻攝自《聯合公園》IG）

面對摯友的離開，麥克坦言：「我想任何人歷經痛苦痛難，遭遇這樣造成創傷的情境時，都會問自己很多問題。」而《Post Traumatic 創傷之後》這張專輯，一開始的歌曲就是對自己充滿疑問「相信大家聽了也知道，前半部分比較陰暗沉悶，但是往後聽會發現走向開始不同，有一個變化的過程。」

▲▼「聯合公園」麥可 Mike Shinoda 媒體聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲麥可《Post Traumatic創傷之後》，是在查斯特離去的療傷過程。（圖／記者黃克翔攝）

「過去十年，我都是和六個人一起上台。」麥克說，現在自己單打獨鬥，有很多習慣都必須打破，而建立「新習慣」的過程，也是他療癒的一部分。麥克說：「像是社交媒體，當我看一看覺得心情低落時，我就會遠離它。可能有人會發現，有時候突然一天PO很多，有時候一天都沒有，感覺不對就不做這些事情。」

▲查斯特走後，麥克一聽到聯合公園的歌就崩潰。（圖／翻攝自《聯合公園》IG）

▲麥克與查斯特的感情非常好。（圖／翻攝自《聯合公園》IG）

麥克說，無力去控制，不在自己的掌握之中的事情，就人類最大的壓力情緒。像是車禍、感情不順、工作不順都是，「我經歷的情境很獨特，不是所有的人都有這樣的經驗。如果有人聽到這些歌，但沒有經歷過這些情景、感受和經歷，可以透過這些專輯去反思。」

▲▼「聯合公園」麥可 Mike Shinoda 媒體聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲麥可逐漸走出失去摯友查斯特的過程。（圖／記者黃克翔攝）

麥克睽違六年再度來台，以及首次個人亞洲巡迴演唱會《MIKE SHINODA OF LINKIN PARK Post Traumatic Tour 2019 in Taipei》，將在8月31日於「ATT SHOW BOX 大直館」舉辦。

推薦閱讀

《Let it Go》黛咪洛瓦托疑又撿到槍　疑再槓泰勒絲：不爽去VMA！

《Let it Go》黛咪洛瓦托疑又撿到槍　疑再槓泰勒絲：不爽去VMA！

女歌手「尚恩曼德斯演出」狂滑手機被罵翻　爆氣回嗆⋯真相秒反轉　

女歌手「尚恩曼德斯演出」狂滑手機被罵翻　爆氣回嗆⋯真相秒反轉　

VMA／泰勒絲挺婚姻平權！開場高唱「愛最大」　紅毯寵粉貼臉自拍

VMA／泰勒絲挺婚姻平權！開場高唱「愛最大」　紅毯寵粉貼臉自拍

MTV音樂大獎今年首設KPOP賞！　BTS入圍4項抱走兩大獎

MTV音樂大獎今年首設KPOP賞！　BTS入圍4項抱走兩大獎

VMA／麥莉爆婚變後唱心碎分手之歌　尚恩曼德斯、卡蜜拉「台上黏到台下」

VMA／麥莉爆婚變後唱心碎分手之歌　尚恩曼德斯、卡蜜拉「台上黏到台下」

日版《101》開跑！第四季「他」被看好C位出道　網神解：看看《偶像練習生》

日版《101》開跑！第四季「他」被看好C位出道　網神解：看看《偶像練習生》

地表最強BL泰劇CP！　《一年生》Krist、Singto首度雙人合體來台

地表最強BL泰劇CP！　《一年生》Krist、Singto首度雙人合體來台

第一代漫威英雄吐退休心願：想當BTS的伴舞　網笑翻勸退「真的很累！」

第一代漫威英雄吐退休心願：想當BTS的伴舞　網笑翻勸退「真的很累！」

VMA／尚恩曼德斯、卡蜜拉「磨鼻、摸頭殺」放閃　粉狂喊：支持公費戀愛！

VMA／尚恩曼德斯、卡蜜拉「磨鼻、摸頭殺」放閃　粉狂喊：支持公費戀愛！

喬治小王子愛芭蕾「被女主播狂笑」　300舞者直接跳到她面前嗆：男孩也跳舞

喬治小王子愛芭蕾「被女主播狂笑」　300舞者直接跳到她面前嗆：男孩也跳舞

影／老公狂踹！27歲正妹媽「手中抱2月兒」緊護　痛苦倒地右臉遭迴旋踢

影／老公狂踹！27歲正妹媽「手中抱2月兒」緊護　痛苦倒地右臉遭迴旋踢

30歲男失蹤！好友洗出照片「見身後驚悚一幕」　4個月後慘死…廟公：被帶走了

30歲男失蹤！好友洗出照片「見身後驚悚一幕」　4個月後慘死…廟公：被帶走了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

影／老公狂踹！27歲正妹媽「手中抱2月兒」緊護　痛苦倒地右臉遭迴旋踢

30歲男失蹤！好友洗出照片「見身後驚悚一幕」　4個月後慘死…廟公：被帶走了

女星怕黑…要他「睡浴缸、飯店走廊」陪整晚！　男助理淚崩爆黑料：我很恨她

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

吳小哲左腳傷重恐截肢！黑暗中緩慢爬「誰來救救我」　70歲老爸心碎痛哭

飛機降落椅背不扶正！　空姐「一句話」霸氣嗆爆黃安

IU鐵粉體重破百4個月狂甩32kg　驚人對照圖曝光登熱搜第一

女友帶回家被爸看上！　霸道父逼分手…兒無奈點頭「馬子變媽媽」

迪麗熱巴「校花級表妹」曝光！　深邃混血兒五官正翻…網服了：基因真的強

只有1%機率！老婆懷上雙胞胎　崔敏煥含淚走出病房緊抱她

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

聯合公園, Linkin Park, 查斯特, Chester Bennington, 麥克, Mike Shinoda

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 朴敘俊頂小呆瓜短髮現身東區！對比人形立牌羞：我很抱歉
  2. 方志友比基尼炸出美胸！「濕身解放」傲人馬甲線全露
  3. 紅髮艾德宣布暫別歌壇！　巡迴結束就停工「專心陪老婆」
  4. 汐止勇警殉職..YouTuber阿傑悲「他是我好友」　忍怒火：人就這樣消失了
  5. 贈票／日本爆笑愛情神片《大叔之愛電影版》再掀戀愛大亂鬥
  6. 恭喜！竹內結子再婚半年宣布懷孕　預產期明年2月
  7. 不只是網紅！馮提莫再創新舉　發片又開5000人演唱會...立刻秒殺
  8. 具荷拉前男友「偷拍不雅影片」被判無罪　法院：女方又沒有制止！
  9. 真離婚了？黃曉明、Baby合體「夫婦」稱謂消失　「編輯前後截圖」露餡
  10. 三浦春馬撂中文狂讚：好可愛！　訪台幫「女兒」買禮物

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366