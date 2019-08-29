13歲泳裝妹美腿比上半身還長！　身份曝光…親媽是「本土劇大咖女神」

記者田暐瑋／綜合報導

本土劇女神白家綺閃電嫁給小5歲的吳東諺後，於4月生下寶貝兒子「小肚臍」，她的2個女兒也遺傳到媽媽的優良基因，近日曝光13歲、12歲女兒的泳裝照片，只見2個女兒擁有九頭身身材，一雙白皙美腿比上半身還要長，側面身材曲線還是明顯的S形，讓人驚訝不已。

白家綺日前在IG限時動態發文，PO出一張2個長腿妹穿著連身泳裝的照片，他寫道：「要向女兒的身材看齊！」意外曝光2個女兒凹凸有致的超好身材，尤其是一雙腿比上半身還要長，渾圓臀部更是堅挺，腰部纖細凹出S曲線，令人不敢相信這只是13歲和12歲少女的身材。

▲白家綺和女兒。（圖／翻攝自白家綺IG）



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事實上，白家綺懷孕期間共胖了18公斤，最近努力減重，「我都會跟老公一起在客廳運動，他當我私人教練。」目前距離理想身材還有5公斤，檢視身上的贅肉時難免憂鬱，但幸好吳東諺都會不斷讚美她給她信心，字字句句都流露出幸福氛圍。

也因為兒子太好帶，完全沒辦法靠帶小孩瘦身，「我都會跟老公一起在客廳運動，他當我私人教練。」被問到會不會動著動著擦槍走火，又拼出第四胎，白家綺大笑，「我們還是有採取避孕措施，現在跟媽媽、妹妹住，客廳是公共區域啦！」

▲白家綺。（圖／翻攝自白家綺IG）

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