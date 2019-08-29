記者張筱涵／綜合報導

香港歌手李明蔚上個月迎來30歲生日，外表美麗的她其實每天都和癌細胞鬥爭，22歲那年被確診罹患罕見腺樣囊性癌時，完全不敢相信地直呼「是不是在騙我」，一直到現在勇敢走過還寫書和大家分享，27日也宣布要去做眼睛手術了！

▲李明蔚罹癌7年了。（圖／翻攝自李明蔚臉書）

李明蔚22歲確診罹患罕見腺樣囊性癌，而且腫瘤就長在鼻咽連接大動脈的位置，沒辦法動手術切除也沒有藥物可以治療，從一開始的衝擊到後來正向面對，靠著每個禮拜一次電療和半月一次的化療控制病情，迎來的不只是病痛還有副作用，她的舌頭開始潰爛失去味覺，頭髮也一天天掉落，下顎肌肉萎縮影響進食和說話。

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光用聽的就讓人難以承受的種種症狀，李明蔚則非常樂觀，堅信著總有一天會好起來，經歷4次化療和38次電療後花了港幣100多萬元（約台幣400萬元），病情短暫被控制住了。怎料癌細胞擴散到肺部時不時感到胸悶，鼻腔內血管倒流，有一次還因為變成血塊堵塞導致無法呼吸：「差點以為自己要死掉了。」

▲曾是夢想的李明蔚最後拿起筆寫下心路歷程。（圖／翻攝自李明蔚臉書）

最後，身為歌手的李明蔚得在氣管上動手術，拿出血塊後她的半邊聲帶也癱瘓了，前年開始癌細胞又擴散到骨、腎和肝，即使曾痛苦到沒辦法自在眨眼得靠手去壓眼皮，但她仍堅強面對一切，且將這份力量化為文字傳遞給每個人。

李明蔚27日宣布：「終於，我鼓起最大勇氣決定簽紙下個月中做眼，面的手術來幫助舒緩！其實，已經考慮了幾個多月！雖然手術不算很大，但都有點緊張！手術完成後再跟大家分享吧！從樣子開始出現變化我曾經很困擾，但原來跨過後，會更懂得欣賞自己！自小媽媽教導我，人生不會是十全十美，要知足常樂！我明白了，外貌是其次，最重要是健康和快樂！」

▲李明蔚決定動眼睛手術。（圖／翻攝自李明蔚臉書）