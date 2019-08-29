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南韓鐵肺女王登台 潘裕文跨刀助陣

娛樂中心／綜合報導

南韓獨立樂團BIURET鐵肺女主唱文珽逅創作、演奏、演唱全方位發展，在音樂劇領域更佔有一席之地，他也即將在31日舉行《大航海時代亞洲巡迴演唱會》台北場，演唱會嘉賓更找來潘裕文助陣，文珽逅跟潘裕文也將在本週的《韓國阿拉唷》與大家見面，兩位還會在節目上演唱歌曲，記得準時鎖定節目和大家提前感受演唱會的氣氛，還有機會獲得演唱會門票喔！

▲▼「鐵肺女王」文珽逅來台找潘裕文。（圖／Delight Music提供）

▲「鐵肺女王」文珽逅來台找潘裕文。（圖／Delight Music提供）

金明洙在《僅此一次的愛情》中飾演樂天開朗的天使丹，深情的形象深植人心，不僅讓整齣戲討論度飆高，也讓更多人看見他越來越成熟的演技。金明洙結束戲劇拍攝後，馬不停蹄展開見面會活動，這次將是他連續第三年來台舉辦見面會，他表示對台灣粉絲熱情念念不忘，每次來到台北都留下特別美好的回憶！本週四準時鎖定《韓國阿拉唷》就有機會獲得金明洙的見面會門票喔！

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▲金明洙台北見面會主動要求福利加碼。（圖／紅星娛樂提供）

▲金明洙來台舉辦見面會。（圖／紅星娛樂提供）

《韓國阿拉唷》主持人溫妮、卡特帶領大家一起討論與韓國有關的大小事，除了有最新的韓流娛樂新聞以外，更徵求各大粉絲團團長、後援會會長以及幕後相關工作人員上節目！每週四晚間5點準時直播！將同步在《ETtoday星光雲》、《播吧》、「韓星爆爆」臉書粉絲團直播。

韓國阿拉唷徵粉絲團改版照

每週四晚間5點準時直播！將同步在《ETtoday星光雲》、《播吧》、「韓星爆爆」臉書粉絲團直播。

►播吧直播網址：boba.ettoday.net/videonews/176184

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關鍵字

韓國阿拉唷, 金明洙, 潘裕文, 文珽逅

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