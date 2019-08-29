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獨家／AI初次見頑童超糗　硬派3人幫提行李：我秒變粉絲

記者吳孟庭／獨家報導

日本嘻哈靈魂歌姬AI主動要求合作頑童MJ116，發行單曲《You Never Know》，談到錄音趣事，AI笑說第一次見面帶了10箱行李來台灣，結果遇到階梯卡住，最後是頑童現身幫忙搬行李，她笑稱「外表很硬派，但他們內心都好善良」坦言一秒變粉絲！

▲AI,頑童MJ116。（圖／環球唱片提供）

▲AI與頑童MJ116合作單曲《You Never Know》。（圖／環球唱片提供）

AI即將於今年11月迎接出道20週年，跨國界找不同語言的優秀音樂人合作，據了解她是詢問了台灣友人「現在台灣當紅的歌手是誰」，得到了「要是和頑童MJ116合作絕對是最棒的」的回答，在聽過對方音樂後主動邀約，頑童也爽快答應，促成了這次的跨界合作！

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因為前期都是以Mail、LINE等方式討論，AI回憶第一次見到頑童MJ116，「就和大家看到的一樣，3位都是非常帥氣的人，他們的歌大多是很硬派的歌曲，但是外表看起來，就可以感到他們有著很善良的心，對於這點還蠻驚訝的，讓我也秒變粉絲了！」

▲AI,頑童MJ116。（圖／環球唱片提供）

▲AI大讚頑童MJ116外表與個性的反差魅力讓人一秒變粉絲。（圖／環球唱片提供）

不過讓AI超糗的是，來台灣錄音時帶了10箱行李，裡面包含工作人員的，「我們是在錄音室碰面的，結果那邊有階梯，去的時候頑童他們已經都在了，我就想說『糟糕了，我們帶了這麼多行李怎麼辦』，但是他們都表現出很歡迎的感覺，還和我們說『沒事沒事，我來幫妳們搬』導致第一次見面的印象還蠻『不好意思麻煩你們了』的感覺。」瘦子聽了謙虛說，「其實我們很愛提東西」，讓全場笑翻。

頑童MJ116則是對於AI這個大前輩又敬又怕，瘦子說，「其實在一開始對於要合作這件事情很緊張也很興奮，她是一位這麼厲害的藝人，她丟回來的DEMO已經是非常厲害了，所以我們很怕會搞砸這首歌。」

▲AI,頑童MJ116。（圖／環球唱片提供）

▲頑童瘦子開玩笑說，「其實我們很愛提東西」。（圖／環球唱片提供）

直到AI來到錄音室後，「一直告訴我們她喜歡這個、她喜歡那個，她對於我們在做的事情有很多的肯定，我覺得我們也慢慢建立起自信就是：她喜歡我們在做的事情，然後她也喜歡我們的想法，我很謝謝她願意這樣相信我們，讓我們在做這首歌的時候更放手去做。」

▲AI邀請頑童MJ116站上SUMMER SONIC舞台。（圖／翻攝自officialai IG）

▲AI邀請頑童MJ116站上SUMMER SONIC舞台。（圖／翻攝自officialai IG）

完成單曲《You Never Know》後，頑童日前也首次站上日本SUMMER SONIC 2019音樂祭的舞台，擔任AI的嘉賓。AI說，「在這次演唱會上我最想表達的是關於和平這件事情，如今在很多國家正發生許多事情，像我本身是非常喜歡和人交流的，就算是語言不通，去了不同的國家，但我們的心是相近的，我也把這個信念寫在這首歌裡面了。」

頑童則說非常榮幸能參加SUMMER SONIC，因此也在8月30日的貢寮海洋音樂祭，換他們邀請AI來台灣表演，還推薦如果她來台灣，可以帶AI去台北101，並逛逛夜市，「或是我們在木柵有開一個小Bar，可以來這邊小酌一下之類的。」以HIP HOP之名跨越國境的和平聖歌《You Never Know feat. 頑童MJ116》已於8月9日數位上架發行！

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AI, 頑童, 頑童MJ116

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