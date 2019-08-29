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老鷹三少新歌！　畢書盡、陳彥允、李玉璽「首度合體」

記者關韶文／台北報導

老鷹音樂才推出由畢書盡、陳彥允、李玉璽首度三少合體單曲《Be The One》，以正面能量要大家一起迎接盛夏，推出之後反應熱烈，更讓許多粉絲敲碗許願許久沒有自己作品的陳彥允能推出個人作品。醞釀已久的陳彥允終於要在8月30日推出睽違一年的新單曲《星海》，有別於夏日熱力的氛圍，這次單曲以平穩的鋼琴作為鋪底，帶給聽眾一種療癒的感受。

自從年初老鷹音樂的畢書盡、陳彥允以及李玉璽同台演出後，老鷹三少的合體作品都讓許多人殷殷期盼著，於是2019年的夏天最正能量的單曲《Be The One》因此誕生！三人難得在繁忙的工作中合體工作，不論錄音或是拍照都充滿歡樂的氣氛，為了要拍出三人同框的合照，不停變換拍攝的角度與姿勢，最後連人體疊疊樂都使出，完全不顧形象的賣力演出，讓全體工作人員都笑翻。

▲▼畢書盡,陳彥允,李玉璽。（圖／老鷹音樂提供）

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▲畢書盡、陳彥允、李玉璽老鷹三少合體推新歌。（圖／老鷹音樂提供）

老鷹三少合體單曲後，許多粉絲都許願，希望睽違一年沒有新作品的陳彥允能夠推出個人作品，提到發行作品的空窗期，陳彥允坦承過去一年遇上了創作瓶頸，也因此產生情緒上的低潮時刻；但就在陷入悲傷谷底的時候，卻突然在心裡蔓延出一幅畫面，將憂愁漸漸地逝去，不但促使了新歌的產生，也讓他重拾創作的靈感。

喜歡大海的陳彥允當時在心中勾勒出一片深藍色的畫面，這片畫面無限的寬廣，往上延伸充滿無際星空，往下深入至無底汪洋；在這片寧靜的畫面裡，他將自己浮躁與悲哀的情緒慢慢地緩下，放任自己潛入這片開闊的「星海」之中，慢慢整理出自己的心思，也隨著靜下心後的每一次呼吸，開展出對於未來與改變的希望。

陳彥允念書時期與幾個朋友組樂團一起玩音樂，其中有位團員因故離世，即便後來陳彥允離團，但音樂創作上大家都還是維繫著很深的感情，所以這次歌曲《星海》的製作中，陳彥允特意找回過往樂團的老戰友，現在也是音樂圈新銳製作人呂孝廷以及唐紹崴為他製作這首歌曲，三人不但重溫當時練團的熱情，更將這首歌曲獻給已經離世的團員。

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