「金曲警察歌王」同台齊豫稻浪開唱！　聽聞勇警殉職嘆：很心疼

▲陳建年出席《2019年池上秋收稻穗藝術節》記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者翁子涵／台北報導

「金曲警察歌王」陳建年10月將和齊豫在「池上秋收稻穗藝術節」開唱，他今出席記者會，坦言要跟齊豫一同演出「非常夢幻」，陳建年笑說：「 我沒想過在金黃色稻田上做表演， 很興奮、很驚訝可以跟齊豫姐在同個舞台，是我以前學生時期喜歡的女歌手」，齊豫也錄製VCR表示：「今年要跟陳建年同台，在徐徐秋風之中演唱，我在露天演唱經驗很多，但在稻浪中是第一次」。

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▲陳建年10月26、27日將和齊豫在《2019年池上秋收稻穗藝術節》開唱。（圖／記者湯興漢攝）



陳建年2017年從警界退休，談到近年台灣警察執勤時常受傷或殉職，陳建年表示：「很心疼同仁，我也是在外執勤的，雖然後段在蘭嶼，但台北跟台東的警察業務是一樣的，很辛苦，常發生意外，我同事也曾抓精神病患時，被對方藏著的小刀傷害，雖是20多年前的事，會很心疼。」

▲陳建年今出席《2019年池上秋收稻穗藝術節》記者會，現場演唱歌曲。（圖／記者湯興漢攝）



談起退休生活，陳建年表示自己花了9天從台東出發，騎單車環島一圈，完成一直以來的夢想，偶爾也在父母的農田整地，也多了很多時間創作，但他笑說：「專心坐下來的時候會比較放空，好像要在忙碌的時候比較激發創作靈感」，也透露自己沒有一首歌是一氣呵成完成的，大多是陸陸續續拼湊而成。

問及會否幫外甥女紀曉君和家家寫歌？陳建年苦笑說：「這樣功課很多耶，我先做好自己的功課」，坦言都有被2人暗示邀歌，「但我還沒有把握針對一個人做歌」。