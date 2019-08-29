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李毓芬7天瘦3公斤！　「超狂蜜蜂腰」激瘦菜單曝光

記者關韶文／台北報導

沉澱一年、赴L.A遊學享受學生的生活，李毓芬意外迸出音樂火花，更嘗試首次的填詞創作，把這一年沉澱內心的心情寫入歌裡，可說是李毓芬在歌手生涯的新突破！此次單曲封面拍攝，李毓芬換上性感服裝展現健身及飲食控制換來的魔鬼身材，在水及光影交錯的唯美視覺下化身為｢性感女神」，2019在多位國際級的專業人士打造下，李毓芬蛻變、晉身為｢國際芬」。

睽違一年回歸歌手身分的李毓芬，即將在9/5發行全新數位單曲《相信你Believe In You》；這一年選擇把內心自我沉澱的她，選擇跑去美國L.A短期遊學、進修語言，回到校園生活每天上課、下課的她，藉著簡單、固定的作息讓一切歸零，也學著自己獨處與思考的生活模式，同時為自己下一張音樂作品找尋靈感。

沒想到在遊學期間透過同學的介紹，因緣際會認識了曾為席琳狄翁、凱蒂佩瑞製作專輯，更獲葛萊美獎殊榮的金牌製作人Jeff bova老師，得知抱有音樂夢想的李毓芬想在唱歌這個方面更突破，Jeff bova特別推薦了曾擔任席琳娜、布蘭妮、賈斯汀的發聲老師Windy Wagner的課程，讓李毓芬的原本學語言遊學生活增添了音樂火花！

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▲▼李毓芬。（圖／宇樂樂提供）

▲李毓芬減肥菜單曝光。（圖／宇樂樂提供）

李毓芬第一次有機會與國際級的音樂製作人合作、接受聲樂大師的聲線｢調教」，甚至錄音室特別安排在The Rolling Stones、Lady Gaga等知名音樂人的御用錄音室EastWest Studio，坦言壓力大到冒出白頭髮，她笑說：｢因為一下子要背負這幾位老師以及歌迷對我的期望，錄音過程的內心壓力，其實整個人是緊繃的。一直到錄音完畢後，站在洗手間的鏡子前，發現突然冒出的幾根白髮，當下在廁所大叫：天啊！怎麼會這樣！讓我感受到一夜白髮的苦惱！當聽到單曲成品的那一刻，心中覺得一切都值得了！於是馬上徒手將白髮拔掉！」

李毓芬為了全新單曲換上火辣造型，不僅開高衩露美腿、更腰部中間簍空秀出23吋「蜜蜂腰」，在光影及水波相互輝映的視覺下化身為「性感女神」， 為了完美呈現自己的好身材，除了一周健身六天及健康飲食控制外，希望在鏡頭前看起來「更精瘦」的李毓芬過著長達一星期「牛類的草食生活」，在食物的控制以「吃很少、為了有體力才吃」，喝著「零卡路里」的運動飲料，瘦身的過程以「沙拉」、「菜葉」、「地瓜」，在一周內從46公斤瞬間減到43公斤！她笑說：｢有一天，餓到不行的狀態下，慰勞自己偷吃了炸雞腿，吃完超級罪惡，馬上去跑步半小時！」


 

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