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茵聲半夜撞鬼！　男友睡一半醒來「你對我罵三字經？」

記者關韶文／台北報導

農曆七月即將「鬼門關」，個性開朗活潑、總是為週遭帶來歡樂的鄭茵聲，竟也有撞鬼經驗！鄭茵聲20歲的時候，一個人從高雄上台北打拼，有一晚她在租屋處想用手機將自己唱歌的畫面錄下來，於是把家裡的燈全關掉，只開了一盞檯燈，鄭茵聲在背後全暗的狀態下，對著手機鏡頭獨自唱歌，沒想到結局超嚇人！

錄完之後，鄭茵聲播放剛才拍的影片，不看還好，一看差點暈過去！鄭茵聲竟拍到一張鬼臉，五官清楚，但沒有性別；這張鬼臉離鄭茵聲很近，就靠在鄭茵聲的耳朵旁邊，靜靜聽她唱歌……。幾天之後，鄭茵聲把影片拿給好友展榮看，展榮跟其他友人不約而同發出「矮額」的驚呼聲，把鄭茵聲嚇得半死！最後，茵聲這才確定自己是真的拍到鬼了，趕緊把影片刪掉，

▲▼鄭茵聲。（圖／索尼提供）

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▲茵聲分享撞鬼經驗。（圖／索尼提供）

不過鄭茵聲的靈異經驗並未從此而停止。她21歲那年，已找到正職工作，當時她交了一位正在當兵的男朋友。有一天男友從部隊放假回來找她，在她的租屋處過夜；因為軍中生活作息規律，當晚男友很早就睡了，留鄭茵聲一個人醒著看電視。結果奇怪的事發生了——男友突然從睡夢中跳起來，指著鄭茵聲說：「妳剛才為什麼罵我？」鄭茵聲一臉無辜回答：「沒有啊！我在看電視耶，你在睡覺，我幹嘛罵你？」

男友覺得莫名其妙，滿臉疑惑地說：「可是我剛才明明聽到妳的聲音，對我怒罵三字經！」後來，鄭茵聲搬離該住處後，她的友人介紹另一對情侶搬進去住，竟又傳出可怕的怪事！那對情侶檔半夜睡覺的時候，男方突然坐起來，好似夢遊、又像是被附身，一手掐住女方的脖子不放……聽了這件事之後，鄭茵聲驚嚇不已，懷疑那間屋子是不是住著一個曾經情路不順、總是想要挑撥離間、拆散情侶的鬼？不過不管真相為何，鄭茵聲還是覺得不要過度迷信，心存善念最重要。

鄭茵聲所屬的「這群人TGOP」推出鬼屋實境逃脫「觀落茵」，地點在Miss GAME台北旗艦館，活動時間確定延長一週至9/8，還沒玩過的粉絲請把握最後時間，以免向隅！鄭茵聲首張個人大碟《預告幸福》已正式發行。

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