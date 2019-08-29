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腹膜炎昏倒..蔡閨「目睹自己靈魂出竅」！肉體躺手術台噴血　她在空中四處飄蕩

記者李玟儀／綜合報導

資深藝人蔡閨以娃娃音和極具個人特色的打扮為人所知，除了藝人身分她還經營徵信社，廣告隨處可見。在豐富的抓猴經驗之外，蔡閨人生經歷也很特別，曾經昏倒後靈魂出竅，看著「自己」被開刀，嚇得大叫但沒人聽見，直到有種壓縮感出現，她的靈魂才回到身體裡。

▲▼蔡閨親眼見自己靈魂出竅。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

▲蔡閨親眼見自己靈魂出竅，連門都不用推就能直接穿越。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

蔡閨在《震震有詞》中透露，當時帶病錄影，強忍著不適結束工作後，卻因為腹膜炎昏倒在自己車門旁邊，醒來之後卻發現身體飄浮在空中，她四處張望看到的卻是自己的肉體躺在手術台上，幾個醫師正在執刀，手術台上的她正在噴血。

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目睹這一切的蔡閨又急又怕，嚇得大喊但醫生、護士就像看不見她一樣，完全沒有回應，她穿透手術室的門到走廊上看見等候的妹妹，沒想到對方一樣沒反應，她這才驚覺自己可能死了所以靈魂出竅。

▲▼蔡閨親眼見自己靈魂出竅。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

▲▼蔡閨後來認知到自己靈魂出竅，試著要回到身體裡。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

▲▼蔡閨親眼見自己靈魂出竅。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

蔡閨試著想回到身體裡，但是不管怎麼試都沒辦法，她形容當時狀況：「鑽也鑽不進去，躺下來也躺到地上去。」她試過很多方法都行不通，最後強逼自己冷靜下來，突然一瞬間感覺到有股壓縮的力量，她從空中向下墜「咚的一聲又起來」，她忽然回到身體裡了，這段奇特的經歷直到現在回想起來，她還是覺得心有餘悸。

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