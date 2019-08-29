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玖壹壹揭「蹦蹦舞」幕後秘辛　曝光Ella自創口訣教跳：不要猥褻！

記者蔡琛儀／台北報導

玖壹壹與陳嘉樺（Ella）合作新歌《來個蹦蹦》，近日玖壹壹接受陳大天訪問，現場教跳時下最夯的「蹦蹦舞」，這也是他們首次嘗試完整歌曲排舞、複雜性最高的舞曲，玖壹壹自嘲跳很爛，一切多虧有Ella帶動，且Ella為了指導他們舞步，每個拆解動作都有口訣，還叮嚀動作千萬不能猥褻，弄髒了蹦蹦舞。

▲▼ 玖壹壹。（圖／Mymusic提供）

▲▼ 玖壹壹接受陳大天專訪教跳「蹦蹦舞」。（圖／Mymusic提供）

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▲▼ 玖壹壹。（圖／Mymusic提供）

訪問一開始，由於中秋佳節將至，製作單位特別準備了晶華特製的茶月餅給玖壹壹品嘗，春風吃了一口眼睛發亮。聊到為何找來Ella一起跳舞，玖壹壹表示這首歌有個超級任務就是拯救地方媽媽，而Ella動感又親民，除了自己的夢想之外，還身兼媽媽、太太、女兒、老闆等多重身分，是最能詮釋這首歌的代表人物。

至於跟這樣一個超級巨星合作會壓力很大與害怕嗎？玖壹壹則妙回：「壓力大但不怕，因為她說的都是對的，我們都聽她的！」三人對於Ella全是讚美，健志特別強調：「這首歌Ella給了很多方向，可以說是一起創作，她也是製作人之一。」洋蔥狂讚：「Ella是最沒架子的超級巨星。」春風也說Ella完全是個「溫柔麻麻」，有耐性的一個口令一個動作在教他們跳舞。

▲▼玖壹壹和Ella在《來個蹦蹦》MV大跳「蹦蹦舞」。（圖／混血兒娛樂提供）

▲▼玖壹壹將Ella教他們的「蹦蹦舞」口訣傳授出來。（圖／混血兒娛樂提供、Mymusic提供）

▲▼ 玖壹壹。（圖／Mymusic提供）

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