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Mina拍新歌MV恐慌發作！　「靠TWICE陪伴撐完」粉絲心疼喊：先養好身體

記者張筱涵／綜合報導

韓團TWICE準備回歸當中，但其中日本成員Mina飽受恐慌症所苦，時不時就會毫無預兆感到不安而顫抖，即使如此她還是想帶給粉絲最好的一面，也不想缺席這次活動，因此也有去拍攝新歌MV和錄音。

▲TWICE正在為了回歸做準備。（圖／翻攝自TWICE臉書）

▲TWICE正在為了回歸做準備。（圖／翻攝自TWICE臉書）

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TWICE前陣子正式為了新歌活動拍攝MV，其中Mina為了展現出「全員到齊」的全新作品，即使因為恐慌症而不安仍決定拍攝，雖然拍攝期間仍有發作幾次但靠著成員們的陪伴和激勵順利完成拍攝，不過未來開始宣傳時是否會一起出席還是未知數。

粉絲對此也擁有不同意見，「雖然能看到9人完整體很開心，但還是身體最重要」、「看著MV就會想像Mina拍攝時的害怕模樣…好起來再拍吧」、「應該把身體當第一考量，心意很美但真的太心疼了」、「就算這次只能在MV看見Mina也很感謝，只是也真的很抱歉」。

▲TWICE正在為了回歸做準備。（圖／翻攝自TWICE臉書）

▲Mina在成員陪伴下完成MV拍攝。（圖／翻攝自TWICE臉書）

事實上，TWICE所屬經紀公司JYP娛樂27日透過官網宣布：「Mina接受多個醫療機構檢查後確診為『不安障礙（恐慌症）』，該症狀最大的特徵就是會有不定時的不安狀態，毫無預照的情況下發作或是情緒會有很突然的浮動，對於Mina未來的行程，正由她和成員們一起討論當中。」

▲TWICE正在為了回歸做準備。（圖／翻攝自TWICE臉書）

▲TWICE目前以8人組形式活動中。（圖／翻攝自TWICE臉書）

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