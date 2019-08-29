拇指外翻痛10年　李蒨蓉進醫動刀小鮮肉喝令「脫內褲！」

記者蕭雅玲／台北報導

李蒨蓉左腳姆指外翻忍受10多年疼痛卻不以為苦，近幾年平衡感出現危機，近日進醫院動手術解決困擾已久的腳疾，她表示，自己腳拇指外翻最主要是基因所致，「我的媽媽、外婆和阿姨都有這樣問題」，再加上進演藝圈後長時間穿高跟鞋，更加重病情。

▲李蒨蓉進醫動刀老公陪同。（圖／艾迪昇提供）

過去總以為自己是大小腳，所以不去理會腳部疼痛，後來發現自己站不穩，才意識到嚴重性，「我很愛運動，但慢慢地我發現單腳站立時，竟然沒辦法站好，會跌倒，後來連穿球鞋都疼。」她就診時，醫生見到她拇指外翻的角度，忍不禁驚呼：「妳怎麼能忍這麼久？」

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日前言安排開刀日期，還暗想已生過2胎，沒在怕小小手術，等到換好手術服躺在病床上，護理人員幫她解開綁繩內褲，她嚇到驚喊：「哇！為什麼要脫我內褲？」才知道雖然是腳拇指手術，但卻要從大腿根部開始消毒。隨著手術時間逼近，讓她忍不住緊張，向上帝禱告。

所幸手術順利，李蒨蓉住院24小時就能出院，老公全程陪伴，李蒨蓉笑說：「人生第一次坐輪椅，很難得能享受老公的服務。」不過穿上石膏鞋不良於行，讓急性子的她頗難以接受，頻頻要老公推輪椅速度加快。回到家中，她閒不下來，一想到恢復期可能長達6個月，身材有可能走位，她竟扶著牆打算出門騎腳踏車，嚇得老公連忙喝止她。李蒨蓉無奈，只得安分待在家中，把腦筋動到石膏鞋上，花一個下午將蝴蝶結等裝飾黏上石膏鞋，也算是苦悶中找樂子了。