真的拍到了！林投姐事發地「筷子自轉」　無尊假髮被扯歪

記者許逸群／台北報導

藝人無尊與Eason於鬼月期間，前往被列為台灣五大奇案之一的「林投姐」事發地探險，沒想到過程中狀況頻頻，強烈的靈動現象讓無尊驚魂未定地說：「我真的嚇到說不出話了。」

▲無尊靈異探險怪事頻傳。（圖／緯來提供）

Eason和無尊兩人在樹林中完成指定任務，沒想到回程的路上，明明只差幾步就到達出口，卻繞了5分鐘都找不到，最後靠謝沅瑾老師出聲喊叫，兩人才循聲走出來。無尊透露：「剛剛任務的時候被Eason扯歪假髮，中間還停機調整假髮，結果Eason說他根本沒碰到我。」讓兩人瞪大眼對看，不敢多說話。

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▲無尊被嚇到失神說不出話。（圖／緯來提供）



Eason和無尊以擲筊的方式，詢問現場好兄弟想讓誰執行，結果連三關都是無尊擲到聖杯，其中一關任務地點在樹林旁一間三合院內的廚房，無尊需用「水碗筷」招魂，他說：「過程中我聽到角落傳來一個男生發出嗯的聲音，然後蠟燭瞬間小到快熄火，我覺得應該是好兄弟在對我暗示祂有在現場。」

▲錄影中拍到「筷子自轉」。（圖／緯來提供）

更誇張的是，任務中使用的筷子，因不明原因掉落地面，之後筷子自己開始左右轉動，接著蠟燭就熄滅了，無尊說：「當下真的全身雞皮疙瘩都起來，整個腿都發軟，一直在發抖。」