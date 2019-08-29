吳小哲「躺死人棺材吃肉粽」爆紅！80萬人嚇呆　12天後手腳全斷引殺機

記者田暐瑋／綜合報導

直播主吳小哲27日在臉書直播，中途遭3位不明人士拖走，被發現時手腳都被打斷，嚴重可能要截肢。不少人好奇吳小哲身分，他過去拍的影片都是以靈異為主，因為「躺在棺材上吃肉粽」爆紅，衝破目標人數還直接躺進去，而在被斷手腳前，他還和吳宗憲一起直播，人氣非常可觀。

吳小哲喜歡到靈異地點探險，將過程直播或拍成影片紀錄，不到1年就爆紅，12天前到了一處廢墟，坐在躺過死人的棺材上吃肉粽，一點都沒有忌諱，更放話人數破2萬就躺下去，雖然過程中他多次被嚇到，但為了衝人數，最後還是大膽地躺了進去，讓人看了毛骨悚然，觀賞人數也衝破80萬，成功炒熱話題。

▲吳小哲躺棺材。（圖／翻攝自吳小哲探險台）



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除了探險直播外，吳小哲也會拍賣商品，18日才和吳宗憲合體直播，兩人一搭一唱，吸引許多粉絲觀看，還約憲哥下次到火葬場吃肉粽，嚇得吳宗憲笑說：「花招好多！」就連直播拍賣天王連千毅都到底下留言，可見他的高人氣。

怎料就在9天後，吳小哲就在直播途中被架走施暴，中途有一度跳車逃跑，但是又被追著抓回去，慘挨鋁棒、雙截棍等道具痛毆，昏迷2次，醒來後自己在黑暗中慢慢爬、努力喊「誰能來救救我」，雖然有看到巡邏車，卻無法讓對方注意到自己。他原本身上穿著白色衣服，也被對方扯掉，為的就是讓人在黑暗中更難找到他。

▲吳小哲傷勢。（圖／翻攝自吳小哲探險台）



縣長潘孟安臉書發文表示謝謝大家關心，「屏東縣警局已拘提涉嫌新園網路直播主遭押走毆傷案主嫌3人到案，目前偵訊中，將依妨礙自由及重傷害罪函送法辦，另3嫌亦涉其他聚眾暴力案3件，續由警察局依檢肅黑幫治平案件接續偵辦，屏東縣警局務必會將本縣暴力集團繩之以法，以維縣內治安平穩。」

▲吳小哲探險廢墟。（圖／翻攝自吳小哲探險台）