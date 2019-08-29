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影／27歲武氏杜麗被武術教練老公暴打！　「緊擁2月兒倒地」右臉遭迴旋踢

記者張筱涵／綜合報導

越南社會中每3名女性就有1個人遭遇家暴，但大多數的人都選擇忍在心裡不採取行動，就算說了相關報導或機關也不會給與對等幫助，一直到近幾年女權才比較受到重視。其中27歲廣播DJ武氏杜麗（Vu Thi Thu Ly）日前慘遭大5歲的武術教練老公家暴，影片曝光後讓大家都看傻了眼。

▲武氏杜麗是越南知名DJ。（圖／翻攝自dailymail）

▲武氏杜麗是越南知名DJ。（圖／翻攝自dailymail）

武氏杜麗是越南當地著名DJ和新聞播報員，26日在家將電視機移到另一個房間，沒想到小小一個舉動卻激怒了老公阮春榮（Nguyen Xuan Vinh），手中抱著2月大的二兒子毫無保護下遭拳打腳踢，直接被打倒在地，為了保護兒子完全沒有手頭和背直接撞地。

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▲武氏杜麗是越南知名DJ。（圖／翻攝自dailymail）

▲武氏杜麗抱著2月大的二兒子，當大兒子和幫傭面前被阮春榮打。（圖／翻攝自Vu Thu Huyen YouTube）

事實上，這不是第一次阮春榮發生暴力事件，過去也曾因為相同事件和武氏杜麗鬧離婚，怎料後來和解還生下二胎（即武氏杜麗被打時手中抱的嬰兒），還以為家庭可以就此和樂，卻還是因為小事情就被打到住院。最令人感到驚訝的是，武氏杜麗被打的影片已經在各大社群網站瘋傳、越南新聞也有相關報導，但阮春榮卻還沒有受到警方的制裁仍正常過活。

▼武氏杜麗遭毆打監視器影片。（影片／取自Vu Thu Huyen YouTube，如遭刪除請見諒）

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關鍵字

家暴, 越南DJ, 武氏杜麗, Vu Thi Thu Ly, 阮春榮, Nguyen Xuan Vinh

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