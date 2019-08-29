記者張筱涵／綜合報導

《綜藝新時代》23日播出的節目中，最後環節是喊出心中不滿且翻桌測量有多遠，輪到鮪魚時，她爆料Gino都會一直拍女藝人穿泳裝的樣子，而且還被張勛傑笑說「他其實是為了我們男人的群」。

「討厭啦冰斗」環節中，鮪魚提到一開頭就指名最討厭Gino：「因為每一次我們穿泳裝，他除了看之外還會拿手機瘋狂拍照，他的手機裡面有很多女藝人、女明星的性感照片，他這個大色狼！」張勛傑還在旁邊接著說：「關於剛剛鮪魚說為什麼要偷拍這麼多女明星的泳裝照，他其實是為了我們這男人的群。」

▲鮪魚爆料Gino愛看又愛拍女藝人穿泳裝。（圖／翻攝自民視綜藝娛樂YouTube）

請繼續往下閱讀...

不過Gino也有解釋說，每次上傳自己精心拍攝的照片大概只有一、兩千人讚，可是拍女藝人穿泳裝隨便都是6000讚起跳：「而且大家因為這樣都會來看《綜藝新時代》！」

▲Gino拍女藝人泳裝照宣傳《綜藝新時代》。（圖／翻攝自民視綜藝娛樂YouTube）

小嫻也藉此說之前穿運動內衣都沒有人要拍，只有穿比基尼才有人關注：「我的內衣錯了嗎？你知道前面三集我一個在旁邊，她們女生都去旁邊拍，我一個人被排擠，因為我穿運動內衣，我們健康有錯嗎？穿運動內衣還說我是摔角手？」

▲小嫻怒控「我討厭胸奴人」。（圖／翻攝自民視綜藝娛樂YouTube）



▼【綜藝新時代】浩子怒吼吐心聲 張家瑋為男演員怒翻桌。（影片／取自民視綜藝娛樂YouTube，如遭刪除請見諒）