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Lulu金鐘「雙料入圍」贏過黃子佼！　半夜470字淚：我們變敵人了

記者田暐瑋／綜合報導

Lulu在第54屆金鐘的「綜藝主持人獎」雙料入圍，主持的《綜藝大熱門》和ETtoday《聲林之王》都深受評審青睞，29日凌晨她在臉書發表感言，除了感謝工作人員和搭檔們之外，她也和師父黃子佼變成勁敵，說：「也恭喜我的師傅佼哥現在我們變敵人了QQ！」

Lulu忙了一天，到了凌晨才有時間發表心得，「真的很謝謝評審委員給我、還有我們節目的肯定，一直默默耕耘付出的工作人員們真的需要被鼓勵，他們比主持人更早到、也最晚走，我們在台上獲得掌聲，而他們只是在節目的片尾有一行小小的自己的名字罷了，希望能藉由金鐘獎來榮耀這群努力為台灣綜藝打拼的他們，綜藝大熱門、 聲林之王 的大家都辛苦了！」

▲Lulu入圍感言。（圖／翻攝自Lulu臉書）

▲Lulu入圍感言。（圖／翻攝自Lulu臉書）

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一大串的入圍感言講完，Lulu笑說：「講那麼多也要得獎再說啦，入圍只是入圍，得獎才是得獎。」對於自己和師父黃子佼變敵人，她似乎有些壓力，黃子佼則是留了8個「哈」字，態度輕鬆自若。

黃子佼今年與愛徒Lulu同時入圍綜藝節目主持人獎，被問到誰得獎勝算大？他還不忘拿Lulu的合約幽默表示：「她不管哪個節目得獎，獎金都是要分三份！」就跟她酬勞一樣，要被抽三次，讓全場大笑。

▲Lulu入圍感言。（圖／翻攝自Lulu臉書）

▲Lulu入圍感言。（圖／翻攝自Lulu臉書）

▲Lulu入圍感言。（圖／翻攝自Lulu臉書）

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