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獨／周明璟懷孕6個月「是龍鳳胎！」胖4公斤內臟被擠壓：嗅覺像狗

記者林彥君／專訪

40歲的前主播周明璟在2年前和F1賽車工程師男友登記結婚，她在主持商演時專業果斷，私下很優雅，舉手投足輕輕慢慢，纖細的四肢和身上的洋裝，完全看不出是位準媽咪，懷孕後食量變小，目前胖近4公斤，周明璟手摸著微凸的肚皮、露出主播級微笑，她向《ETtoday星光雲》透露，「是龍鳳胎！」

▲▼周明璟 。（圖／周明璟提供）

▲周明璟和老公結婚2年 。（圖／周明璟提供）

周明璟笑說以前一人就能吃掉6片披薩，現在3片都有點難，「我的內臟被壓迫，感覺器官都在不對的地方。」懷孕2個月時常常孕吐，嗅覺如「狗」般敏銳，在懷孕初期她和老公搭機到義大利玩，在飛機上聞到各種味道，讓她難受得無法休息，「像狗一樣什麼味道都能聞到，很誇張。」

▲▼周明璟 。（圖／周明璟提供）

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▲周明璟是許多大型活動的主持人 。（圖／周明璟提供）

個性低調的周明璟婚訊和懷孕僅有身邊的人知道，在結婚後有舉辦小型的親友宴客及到馬爾地夫度蜜月。結婚1年多肚皮一直沒傳出好消息，在去年年底決定做第1次試管，在今年3月做第2次試管終於成功，周明璟回想當時讓老公在她的肚子上扎針的情景，過程可能因為吃藥而水腫，「其實不會痛，主要是心中的恐懼，我請老公打針，讓他有參與感。」

▲▼周明璟 。（圖／周明璟提供）

▲周明璟懷孕四肢纖細。（圖／周明璟提供）

因為懷雙胞胎在產檢時因角度一直無法確定寶寶的性別，直到做了羊膜穿刺DNA檢查，證實是龍鳳胎。最近她開始感受的寶寶的胎動，老公每天早上都會貼著她的肚子溝通：「你們兩個要乖一點喔！不要讓媽媽不舒服。」舉動非常窩心。

周明璟在2005年擔任東森新聞主播，之後轉戰雙語主持，在時尚、科技和財經場合幾乎都有她的影子，對於自己這些年的轉變，自認有工作狂的她過去都專注在事業，反而忽略戀愛學分，直到2年前遇到了老公共組家庭，跨越人生另一階段，夫妻將在今年12月中迎接2個寶貝，停不下來的她挺著孕肚的仍持續工作，目前已接下2場尾牙，她笑說想要成為一位時尚的主持孕媽咪。

▲▼周明璟 。（圖／周明璟提供）

▲周明璟擔任時尚活動的主持人。（圖／周明璟提供）

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