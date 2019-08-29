吳小哲左腳傷重恐截肢！黑暗中緩慢爬「誰來救救我」　70歲老爸心碎痛哭

記者李湘文／綜合報導

直播主吳小哲27日在臉書進行直播，未料中途突然遭3位不明人士拖走，被發現時已經慘被打成重傷、斷手斷腳。他的家人在28日深夜開啟直播，表姊透露吳小哲左腳傷勢最重、可能需要截肢，難過哽咽：「真相在哪裡？誰能幫幫我們？」連吳爸爸也忍不住失聲痛哭。

▲吳小哲爸爸、表姊在直播中難過痛哭。（圖／翻攝自臉書／吳小哲直播台）

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表姊在直播中難過表示，吳小哲雖然有負債，但一直不偷不搶，努力想做好自己的工作，認真償還債務，未料卻被不明人士攻擊，「難道連一個人想要重新站起來的機會都不給他嗎？」她透露，吳小哲傷勢嚴重，手骨都斷了，腳踝也碎掉，左腳最嚴重恐需要截肢，從傷勢看來，對方可說是「要置他於死地」。

吳爸爸起先一直保持沉默，但後來一開口就忍不住淚崩，想到吳小哲的傷勢有多嚴重，就幾乎說不出話來。他轉述兒子當下的遭遇，傷重到幾乎發不出聲音，被對方痛毆完丟下之後，連想爬都爬不出來，因為手腳都斷了，悲慘過程令爸爸心碎：「你們看這些人有多夭壽，把人打成這樣……」

▲吳小哲爸爸、表姊直播透露他的傷勢嚴重，左腳恐需截肢。（圖／翻攝自臉書／吳小哲探險台）

表姊也轉述，吳小哲被3人架走之後，其實中途有一度跳車逃跑，但是又被追著抓回去，慘挨鋁棒、雙截棍等道具痛毆，昏迷2次，醒來後自己在黑暗中慢慢爬、努力喊「誰能來救救我」，雖然有看到巡邏車，卻無法讓對方注意到自己。他原本身上穿著白色衣服，也被對方扯掉，為的就是讓人在黑暗中更難找到他。

表姊難過透露，吳小哲即使被打得如此嚴重，仍希望粉絲能夠繼續支持，「他跟我講說，體諒他這陣子可能沒辦法出來跟你們見個面，等他傷勢好了之後，他再來跟你們練肖話、肖擱擱……」她痛訴對方是有勢力的人，但吳小哲只是單純的鄉下小孩，「我們沒有背景」，不知道公道要跟誰討，「我現在只有一句話，真相在哪裡？誰能幫幫我們？」