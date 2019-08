X1曹承衍的4種身分！私下組創作團體...男偶像也加入

文/Ms.哭包

大家好,又到了哭包的韓語嘻哈時間啦!今天要介紹的是近期討論度超高的曹承衍 ❤

圖片來源:Facebook@produce101

提到承衍,你會先想到 UNIQ? Luizy? WOODZ?還是 X1 呢?

最近承衍因參加南韓選秀節目《PRODUCE X 101》,引起熱烈討論與關注,你也深陷在他的魅力中嗎?一起來認識這位唱跳、創作俱佳,台上霸氣、台下俏皮的大男孩吧!

請繼續往下閱讀...

UNIQ一員出道

承衍於2014年10月16日以男團 UNIQ 出道,團體中擔任主 Rapper 及副唱。出道單曲輯《Falling In Love》發行後,團體同時在韓國、中國兩地進行活動。同年曾到台灣進行宣傳,在《康熙來了》、《娛樂百分百》等熱門綜藝節目均可發現他們的身影。隔年,UNIQ接連推出迷你專輯《EOEO》、出道一週年紀念單曲〈Best Friend〉。2016年受到限韓令的影響,他們在中國漸漸漸少活動,在韓國幾乎消失,2017年團體暫停活動。

Luizy(승연)SOLO出道

包編記得第一次看到承衍,是他以偶像身份參加台灣綜藝節目,但開始被圈粉,是2016年他以 Luizy 名義參加《Show Me The Money 5》。當時雖然在第三輪的1:1對決碰到勁敵 Flowsik 而止步,但兩人的舞台備受製作人們讚賞,還結成了忘年之交。節目結束後,再續前緣發表單曲〈RECIPE〉。歌曲以管絃樂做導入,承衍的 high tone 與 Flowsik 的低音砲完美搭配,唱出「別擔心看不見的未來,想追求的事物追求到底」的抱負。

同年,承衍還推出了單曲輯《Baby Ride》,與以往強烈嘻哈曲風不同,展現了清爽的感覺。同名主打〈Baby Ride〉與 BTOB 的炫植合作,講述在炎炎夏日中,與朋友在泳池玩耍、開車兜風,涼爽地渡假的故事。

創作歌手WOODZ

WOODZ 有「展現多樣化音樂的抱負和意志」的意義,2018年承衍以 WOODZ 藝名接連發行〈POOL (Feat. Sumin)〉、〈DIFFERENT〉、〈meaningless〉三首單曲,好歌喉與創作實力展露無遺。

包編我最近深深陷在〈POOL〉這首歌中!由 AOMG 的 Cha Cha Malone 、Maxx Song、WOODZ 三人共同製作,律動感十足的旋律,更加凸顯承衍的感性。把喜歡著某人的心意比喻為心中的 POOL,「You divin' in my pool / 我的心被波浪敲打著」、「Boom boom boom boom boom / 無法停止的我的心」。WOODZ 的美聲,也讓包編內心的 POOL 蕩起陣陣漣漪!此外,實力派創作歌手 SUMIN 的配唱,讓人更能感受那份悸動。

《PRODUCE X 101》以idol再次出道

今年播出的南韓選秀節目《PRODUCE X 101》,承衍在最初並未受到太大關注,不過每次的舞台都有精彩表現。在〈Love Shot〉、〈To My World〉表演時擔任主唱,嘹亮的音色配上性感舞蹈,令人印象深刻。〈Tell Me Yes Or No〉、〈MOVE〉中展現饒舌,歌詞「我的~(내 거~)」成為他的流行語,也印證了他唱跳、饒舌實力都相當平均。

台上霸氣的他,台下卻相當俏皮,在練習生間也獲得「人間維他命」稱號。承衍的名次從節目開播以來從未下降過,可以說是最強黑馬,最終以第5名順利進入出道組。而期間限定男團 X1 已於8月27日正式出道,並推出首張迷你專輯《비상 : QUANTUM LEAP》,期待承衍未來的表現!

關於承衍的TMI

承衍於2015年與好友成立創作團體 M.O.L.A,團名有「Make Our Life Awesome」含義。

成員來自不同經紀公司和團體,除了承衍外,初期成員還有 Nathan 與15&的朴智敏。2017年,加入新成員 PENTAGON 的 Kino 、 SEVENTEEN 的 Vernon。之後,再加入新成員 HOHO 。M.O.L.A 大多在 YouTube 或 SoundCloud 上發表作品,像是〈My Way〉、〈CHILLIN'〉、〈DREAM〉等原創歌曲,或是〈Sometimes〉、〈DESPACITO〉等歌曲翻唱。而在朴智敏發表的專輯《jiminxjamie》中,成員們也有參與〈PUTP〉配唱。

Follow 韓吉包 掌握追星事!