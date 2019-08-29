ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

X1曹承衍的4種身分！私下組創作團體...男偶像也加入

KKBOX韓語小編 KKBOX韓語小編

KKBOX韓語小編的無私推薦，為喜歡 K-POP 的你提供最新韓樂資訊..

文／Ms.哭包

大家好，又到了哭包的韓語嘻哈時間啦！今天要介紹的是近期討論度超高的曹承衍

圖片來源：Facebook@produce101

提到承衍，你會先想到 UNIQ Luizy WOODZ？還是 X1 呢？

最近承衍因參加南韓選秀節目《PRODUCE X 101》，引起熱烈討論與關注，你也深陷在他的魅力中嗎？一起來認識這位唱跳、創作俱佳，台上霸氣、台下俏皮的大男孩吧！

請繼續往下閱讀...

UNIQ一員出道

承衍於20141016日以男團 UNIQ 出道，團體中擔任主 Rapper 及副唱。出道單曲輯《Falling In Love》發行後，團體同時在韓國、中國兩地進行活動。同年曾到台灣進行宣傳，在《康熙來了》、《娛樂百分百》等熱門綜藝節目均可發現他們的身影。隔年，UNIQ接連推出迷你專輯EOEO》、出道一週年紀念單曲〈Best Friend〉。2016年受到限韓令的影響，他們在中國漸漸漸少活動，在韓國幾乎消失，2017年團體暫停活動。

Luizy（승연）SOLO出道

包編記得第一次看到承衍，是他以偶像身份參加台灣綜藝節目，但開始被圈粉，是2016他以 Luizy 名義參加《Show Me The Money 5》。當時雖然在第三輪的1:1對決碰到勁敵 Flowsik 而止步，但兩人的舞台備受製作人們讚賞，還結成了忘年之交。節目結束後，再續前緣發表單曲〈RECIPE〉。歌曲以管絃樂做導入，承衍的 high tone 與 Flowsik 的低音砲完美搭配，唱出「別擔心看不見的未來，想追求的事物追求到底」的抱負。

同年，承衍還推出了單曲輯《Baby Ride》，與以往強烈嘻哈曲風不同，展現了清爽的感覺。同名主打Baby Ride〉與 BTOB 的炫植合作，講述在炎炎夏日中，與朋友在泳池玩耍、開車兜風，涼爽地渡假的故事。

創作歌手WOODZ

WOODZ 有「展現多樣化音樂的抱負和意志」的意義，2018年承衍以 WOODZ 藝名接連發行〈POOL (Feat. Sumin)〉、〈DIFFERENT〉、〈meaningless〉三首單曲，好歌喉與創作實力展露無遺。

包編我最近深深陷在〈POOL〉這首歌中！由 AOMG 的 Cha Cha Malone 、Maxx Song、WOODZ 三人共同製作，律動感十足的旋律，更加凸顯承衍的感性。把喜歡著某人的心意比喻為心中的 POOL，「You divin' in my pool / 我的心被波浪敲打著」、「Boom boom boom boom boom / 無法停止的我的心」。WOODZ 的美聲，也讓包編內心的 POOL 蕩起陣陣漣漪！此外，實力派創作歌手 SUMIN 的配唱，讓人更能感受那份悸動。

《PRODUCE X 101》以idol再次出道

今年播出的南韓選秀節目《PRODUCE X 101》，承衍在最初並未受到太大關注，不過每次的舞台都有精彩表現。在〈Love Shot〉、〈To My World〉表演時擔任主唱，嘹亮的音色配上性感舞蹈，令人印象深刻。〈Tell Me Yes Or No〉、〈MOVE〉中展現饒舌，歌詞「我的～(내 거~)」成為他的流行語，也印證了他唱跳、饒舌實力都相當平均。

台上霸氣的他，台下卻相當俏皮，在練習生間也獲得「人間維他命」稱號。承衍的名次從節目開播以來從未下降過，可以說是最強黑馬，最終以第5名順利進入出道組。而期間限定男團 X1 已於8月27日正式出道，並推出首張迷你專輯《비상 : QUANTUM LEAP》，期待承衍未來的表現！

關於承衍的TMI

承衍於2015與好友成立創作團體 M.O.L.A，團名有Make Our Life Awesome含義。

成員來自不同經紀公司和團體，除了承衍外，初期成員還有 Nathan 與15&的朴智敏。2017年，加入新成員 PENTAGON 的 Kino 、 SEVENTEEN 的 Vernon。之後，再加入新成員 HOHO 。M.O.L.A 大多在 YouTube 或 SoundCloud 上發表作品，像是〈My Way〉、〈CHILLIN'〉、〈DREAM〉等原創歌曲，或是〈Sometimes〉、〈DESPACITO〉等歌曲翻唱。而在朴智敏發表的專輯《jiminxjamie》中，成員們也有參與〈PUTP〉配唱。

Follow 韓吉包 掌握追星事！

推薦閱讀

女星怕黑…要他「睡浴缸、飯店走廊」陪整晚！　男助理淚崩爆黑料：我很恨她

女星怕黑…要他「睡浴缸、飯店走廊」陪整晚！　男助理淚崩爆黑料：我很恨她

吳小哲左腳傷重恐截肢！黑暗中緩慢爬「誰來救救我」　70歲老爸心碎痛哭

吳小哲左腳傷重恐截肢！黑暗中緩慢爬「誰來救救我」　70歲老爸心碎痛哭

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

影／老公狂踹！27歲正妹媽「手中抱2月兒」緊護　痛苦倒地右臉遭迴旋踢

影／老公狂踹！27歲正妹媽「手中抱2月兒」緊護　痛苦倒地右臉遭迴旋踢

女友帶回家被爸看上！　霸道父逼分手…兒無奈點頭「馬子變媽媽」

女友帶回家被爸看上！　霸道父逼分手…兒無奈點頭「馬子變媽媽」

IU鐵粉體重破百4個月狂甩32kg　驚人對照圖曝光登熱搜第一

IU鐵粉體重破百4個月狂甩32kg　驚人對照圖曝光登熱搜第一

迪麗熱巴「校花級表妹」曝光！　深邃混血兒五官正翻…網服了：基因真的強

迪麗熱巴「校花級表妹」曝光！　深邃混血兒五官正翻…網服了：基因真的強

只有1%機率！老婆懷上雙胞胎　崔敏煥含淚走出病房緊抱她

只有1%機率！老婆懷上雙胞胎　崔敏煥含淚走出病房緊抱她

林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻

林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻

30歲男失蹤！好友洗出照片「見身後驚悚一幕」　4個月後慘死…廟公：被帶走了

30歲男失蹤！好友洗出照片「見身後驚悚一幕」　4個月後慘死…廟公：被帶走了

謝忻真的怒了！遭昔日密友譙「髒東西」　反擊：妳也沒多純淨

謝忻真的怒了！遭昔日密友譙「髒東西」　反擊：妳也沒多純淨

泰國玩5天「買地鐵票吵翻」男友一路擺臭臉！　包包掏出3萬塊…曾智希回國分手

泰國玩5天「買地鐵票吵翻」男友一路擺臭臉！　包包掏出3萬塊…曾智希回國分手

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

女星怕黑…要他「睡浴缸、飯店走廊」陪整晚！　男助理淚崩爆黑料：我很恨她

吳小哲左腳傷重恐截肢！黑暗中緩慢爬「誰來救救我」　70歲老爸心碎痛哭

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

影／老公狂踹！27歲正妹媽「手中抱2月兒」緊護　痛苦倒地右臉遭迴旋踢

女友帶回家被爸看上！　霸道父逼分手…兒無奈點頭「馬子變媽媽」

IU鐵粉體重破百4個月狂甩32kg　驚人對照圖曝光登熱搜第一

迪麗熱巴「校花級表妹」曝光！　深邃混血兒五官正翻…網服了：基因真的強

只有1%機率！老婆懷上雙胞胎　崔敏煥含淚走出病房緊抱她

林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻

30歲男失蹤！好友洗出照片「見身後驚悚一幕」　4個月後慘死…廟公：被帶走了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

X1, Produce X 101, 曹承衍, UNIQ, WOODZ, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 康男宣布和韓滑冰國手李相花結婚啦！　為老婆「棄日本國籍甩肉15公斤」
  2. 「高校女神」許維芳九份深山拍攝　預告新作品藏驚喜
  3. 吳小哲「躺死人棺材吃肉粽」爆紅！80萬人嚇呆　12天後手腳全斷引殺機
  4. 金秀賢客串《德魯納》結局　「2個原因」挺IU⋯劇迷：賺到了
  5. X1曹承衍的4種身分！私下組創作團體...男偶像也加入
  6. 飛機降落椅背不扶正！　空姐「一句話」霸氣嗆爆黃安
  7. X1才出道2天⋯金曜漢受傷了！　公司證實「緊急送醫」
  8. 影／老公狂踹！27歲正妹媽「手中抱2月兒」緊護　痛苦倒地右臉遭迴旋踢
  9. 30歲男失蹤！好友洗出照片「見身後驚悚一幕」　4個月後慘死…廟公：被帶走了
  10. 鄉土劇男星手機私藏「女星比基尼照」　鮪魚抓包怒批：大色狼！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366