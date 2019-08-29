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DC《小丑》正式預告！「精神崩潰→高譚市罪犯」網：演技太強

記者洪文／綜合報導

華納兄弟DC電影《小丑》（Joker）台灣時間29日半夜公布正式預告，以及多張海報、劇照。影片中看見一位生活陷入困境的脫口秀喜劇演員，漸漸走向精神崩潰，最終找到自己，在高譚市開始了瘋狂的犯罪生涯。多層次的情緒轉換，網友不僅狂推男主角瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）演技超強，也隨著他的演出看到哭了。

▲▼ DC《小丑》劇照。（圖／翻攝自YouTube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲ DC《小丑》劇照。（圖／翻攝自YouTube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部，以下同）

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▲▼ DC《小丑》劇照。（圖／翻攝自YouTube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲▼ DC《小丑》劇照。（圖／翻攝自YouTube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

《小丑》預告呈現出在這座偌大、擁擠、繁忙又髒亂的城市裡，每個人彼此之間的疏離與冷漠，亞瑟（瓦昆菲尼克斯 飾）即便只是想要逗小孩開心，也會遭到家長的厲聲喝止；亞瑟相信母親的話：一定要裝出笑臉。為了讓別人能快樂，他選擇小丑這項職業，儘管薪水低得可憐；他也夢想總有一天能成為一名成功的單口相聲表演者，為世界製造更多的快樂，但是沒有人能理解他心中真正的苦與他正面臨的不公平對待與挫折，正如導演陶德菲利普斯所說：「這一切都將他推向『小丑』的路，這是亞瑟佛萊克『成為小丑』的故事。」 

▲▼ DC《小丑》劇照。（圖／翻攝自YouTube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

導演陶德菲利普斯相中《雲端情人》男主角瓦昆菲尼克斯擔任「小丑」亞瑟佛萊克這個角色，「瓦昆曾經私下表示他對漫畫角色無感，但我喜歡他的表演風格：豐富、專注且不可預測，我覺得他非常適合這個角色，他一定能完美詮釋我心中的小丑。」

▲▼ DC《小丑》劇照。（圖／翻攝自YouTube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

瓦昆菲尼克斯則說：「我發現我對亞瑟這個人物有感覺，我能明白他的世界、他內心長久以來的壓抑與他堅信的事物、還有他所經歷的一切痛苦，我能體會他的動機，但還是會在下一秒鐘被他的決定震懾住；亞瑟這個角色對我來說充滿挑戰性，尤其是觀眾們已經對『小丑』已經有一個既定印象，但是在導演所建構的世界中，就如同現實世界一樣，沒有什麼是絕對的。」

▲▼ DC《小丑》劇照。（圖／翻攝自YouTube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

《小丑》取材自DC的招牌大反派，由導演陶德菲利普斯擔任製片並與編劇史考特席佛共同撰寫出獨立的原創故事，寫實地探索了社會邊緣人亞瑟佛萊克的人生，呈現一則深刻的警世寓言。演員包括瓦昆菲尼克斯、勞勃狄尼洛、薩琪畢茲、法蘭西絲康諾，馬克馬隆與比爾坎普等多位知名影星。

▲▼DC《小丑》劇照。（圖／華納兄弟提供）

▲DC《小丑》劇照。（圖／華納兄弟提供）

導演陶德菲利普斯說：「 我喜歡小丑的瘋狂與複雜性，我也認為他的起源值得在電影上被進一步探討，於是我與編劇聯手撰寫了一個複雜的故事，一個獨立於DC超級英雄之外的小丑起源故事，並用它來探索每一個人的內心深處。」

▲▼DC《小丑》劇照。（圖／華納兄弟提供）

▲DC《小丑》劇照。（圖／華納兄弟提供）

有別於過往所有DC電影，《小丑》已在美國列為R級（限制級）。該片已入圍威尼斯影展「正式競賽」單元、多倫多影展，成為歷史上首部入圍三大影展主競賽的超級英雄電影，超越漫威任何一部電影。威尼斯影展總監奧柏托巴貝拉（Alberto Barbera）表示，《小丑》比《黑暗騎士》還要黑暗，也是男主角瓦昆菲尼克斯演技顛峰之作。

▲▼DC《小丑》劇照。（圖／華納兄弟提供）

▲DC《小丑》劇照。（圖／華納兄弟提供）

這兩年，《水底情深》、《羅馬》榮獲威尼斯影展最佳影片金獅獎，隔年在奧斯卡分別拿下最佳影片、最佳導演等大獎，《樂來越愛你》、《鳥人》等片也獲得多項大獎提名，外界普遍看好《小丑》接下來將在獎季大放異彩，有望在2020年奧斯卡提名多項大獎。

《小丑》將於10月3日在台上映。

▲▼DC《小丑》劇照。（圖／華納兄弟提供）

▲DC《小丑》海報。（圖／華納兄弟提供）

▲▼DC《小丑》劇照。（圖／華納兄弟提供）

▲DC《小丑》海報。（圖／華納兄弟提供）

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DC, 小丑, Joker

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