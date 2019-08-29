吳亦凡被問：到底胖了幾斤！「兩句話神回」網笑噴：太可愛

記者許皓婷／綜合報導

大陸男星吳亦凡（Kris）退出韓團EXO後，回到家鄉大陸發展，近來他卻頻遭網友酸變胖了不少，更被發現臉蛋都圓了一圈，掀起不少熱議，他近日更在《中國新說唱》節目上，被當場問「胖了幾斤」，他的一番回應則讓網友聽了大讚情商高。

▲吳亦凡。（圖／翻攝自吳亦凡微博）

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《新說唱2》23日播出最新一集，在錄影現場，擔任導師的吳亦凡就被說唱的音樂製作人朴冉公開問：「你到底是胖了幾斤？」他聽完露出無奈的微笑後，直接用Freestyle機智回應：「其實我沒有胖幾斤，你這句話不太走心。」引起在場不少人歡呼。

而吳亦凡用Freestyle機智回應變胖話題，在網路上意外掀起熱議，網友紛紛留言：「吳亦凡情商高，還很帥」、「不管你胖幾斤，我對你最走心」、「太可愛了哈哈哈」、「不管胖不胖，在我心中他最棒」。

▲吳亦凡回應變胖幾公斤。（圖／愛奇藝）

事實上，吳亦凡先前受邀上《嚮往的生活3》，節目播出後，他的外貌掀起眾人一陣熱議，不少人都認為他變胖了，留著中分長髮的他，臉蛋變圓潤了，笑起來雙頰也變得肉肉的，比起過去清瘦模樣，似乎真的長胖了不少，對此他近日在受訪時談及身材話題，稱自己在飲食方面，一直都很節制，也沒有吃宵夜習慣，近來也一直在努力減肥中，「其實一直有在控制，就只能說是年紀大了。」