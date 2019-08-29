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崔敏煥老婆懷雙胞胎！　媽媽夢到「2隻大象走進家裡」神預知….網驚：也太精準

記者劉宛欣／綜合報導

FTISLAND鼓手崔敏煥與女團Laboum前成員律喜，於2018年結婚並育有一子在律，出演實境秀《做家務的男人》，一家幸福的模樣受到大眾的喜愛。他們28日在節目上公開證實律喜懷了雙胞胎，而在去產檢之前，崔媽媽告訴兒子自己疑似夢到「胎夢」，確認懷孕後令人直呼「好精準」！

▲崔敏煥妻子律喜確認懷上雙胞胎。（圖／翻攝自崔敏煥IG）

▲崔敏煥妻子律喜確認懷上雙胞胎。（圖／翻攝自崔敏煥IG）

崔敏煥在這集節目中，告訴崔媽媽妻子最近精神狀況有點差，兒子也常常哭鬧，透露了擔憂。崔媽媽在聽完後，像是突然想起了什麼，對兒子說自己前陣子夢到了「兩隻有藍色身體跟粉紅色耳朵的小大象」進了敏煥家，上網查發現疑似是「胎夢」，且在律最近突然一直哭鬧，推測很可能是「感應」到有了弟弟或妹妹所以不安，便要兒子帶著媳婦去檢查是不是懷孕了。

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▲崔敏煥媽媽夢到「兩隻大象」進入兒子家的胎夢。（圖／YouTube／KBS Entertain）

▲崔敏煥媽媽夢到「兩隻大象」進入兒子家的胎夢。（圖／YouTube／KBS Entertain）

夫妻倆聽了崔媽媽的建議後，半信半疑地到醫院做檢查，出乎意料地不但懷孕，懷的還是雙胞胎，精確地應證了媽媽的「胎夢」，且被醫生告知懷上雙胞胎的機率「只有1%」，讓他們又驚又喜。節目播出後，粉絲也紛紛到兩夫妻IG留言表示祝福，並稱讚崔媽媽「胎夢真的很準」、「夢到胎夢就很神奇了，連雙胞胎的部分都正確」。

▲崔敏煥媽媽夢到「兩隻大象」進入兒子家的胎夢。（影／YouTube／KBS Entertain）

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