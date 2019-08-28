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日版《101》開跑！第四季「他」被看好C位出道　網神解：看看《偶像練習生》

記者蕭采薇／綜合報導

在連續四季韓版《PRODUCE 101》後，日本版《PRODUCE 101 JAPAN》28日正式宣佈啟動，幾乎可說是無縫接軌。其中曾參加第四季《PRODUCE X 101》的日本練習生上原潤（另譯：上原俊），被看好將在日版中「C位出道」。

▲▼網友看好上原潤在日本版《PRODUCE 101 JAPAN》C位出道。（圖／翻攝自推特、Mnet）

▲日本版《PRODUCE 101 JAPAN》宣佈啟動，並在官方推特貼出場景照。（圖／翻攝自推特）

先前有推特網友「劇透」，陸續放出參加日版《PRODUCE 101》的練習生照片跟資訊，很快就在推特和各大南韓論壇以及微博上傳開。每個練習生的長相和風格都不相同，其中更看見曾參加《PRODUCE X 101》的上原潤。

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▲▼網友看好上原潤在日本版《PRODUCE 101 JAPAN》C位出道。（圖／翻攝自推特、Mnet）

▲網友看好曾參加《PRODUCE X 101》的上原潤在日版「C位出道」。（圖／翻攝自Mnet）

官方推特也在28日，正式宣佈《PRODUCE 101 JAPAN》啟動，並貼出了節目場景照，讓不少才剛追完的粉絲大喊：「怎麼馬上又要再認識100個男人了！」

▲▼網友看好上原潤在日本版《PRODUCE 101 JAPAN》C位出道。（圖／翻攝自推特、Mnet）

▲日本版《PRODUCE 101 JAPAN》宣佈啟動，並在官方推特貼出場景照。（圖／翻攝自推特）

此外粉絲也大推在《PRODUCE X 101》第一輪就淘汰的日本練習生上原潤，認為他雖然當時鏡頭不多，但長相帥氣也很有潛力，加上已經有過一次參賽經驗，或許有機會脫穎而出。也有微博網友精闢解釋：「就像參加過《PRODUCE 101》第二季的中國練習生，又回國參加《偶像練習生》那樣。」

▲▼網友看好上原潤在日本版《PRODUCE 101 JAPAN》C位出道。（圖／翻攝自推特、Mnet）

▲網友看好曾參加《PRODUCE X 101》的上原潤在日版「C位出道」。（圖／翻攝自Mnet）

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Produce X 101, PRODUCE 101, 上原潤, 上原俊

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