《教父》第1、2集「台灣重新上映」　只有8家電影院才有

記者洪文／綜合報導

不朽黑幫史詩經典《教父I》、《教父II》（The Godfather I&II）數位修復版電影確定重返大銀幕，將於9月27日起於全台威秀影城獨家上映。該片由奧斯卡名導法蘭西斯柯波拉（Francis Ford Coppola）執導，集結一票金獎影帝馬龍白蘭度（Marlon Brando）、艾爾帕西諾（Al Pacino）以及第二集加入的勞勃狄尼洛（Robert De Niro）等重量級卡司，描述黑手黨柯里昂家族的興衰。

▲《教父》劇照。（圖／捷傑提供）



被IMDb列為二十世紀最偉大的電影大師之一的柯波拉，其締造教父系列電影可說是黑幫電影之最，《教父I》與《教父II》分別於1972年和1974年榮獲奧斯卡最佳影片，斬獲多項金獎肯定，《教父I》不僅創下當年有史以來最高票房紀錄，造成極大轟動，更被權威媒體《好萊塢報導》選其為百大電影第一名，給予至高評價：「它既古典又現代，在傳統故事中帶有現代批判視角，這是一部真正的經典。」並在1990年收錄進美國國家電影名冊，給予永久性保護。

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▲《教父》劇照。（圖／捷傑提供）

▲《教父2》劇照。（圖／捷傑提供）



《教父》、《教父II》根據馬里奧普佐（Mario Puzo）的同名暢銷小說改編，講述從義大利流亡到美國的維托柯里昂（馬龍白蘭度 飾演），一手建立黑幫企業成為第一代教父，然而五大家族的惡鬥，讓兒子麥可柯里昂（艾爾帕西諾 飾演）不得不接掌父業，籌畫一連串報仇行動。續集《教父II》藉由雙線鋪陳，將手攬大權的麥可與少年时代的維托柯里昂（勞勃狄尼洛 飾演）交錯敘事，完美演繹兩代教父傳奇人生。

▲《教父2》劇照。（圖／捷傑提供）



今年適逢導演法蘭西斯柯波拉80大壽，此次重映4K數位修復版，將電影中各種的經典片段、對話與動人配樂，再次大銀幕重現在影迷心中，千萬別錯過一部歷經時代更迭仍屹立不搖的不朽神作。《教父I》、《教父II》數位修復版將於下個月9月27日，威秀影城獨家限量上映，上映戲院有：信義威秀影城、林口威秀影城、統領威秀影城、新竹巨城威秀影城、台中Tiger City威秀影城、台南南紡威秀影城、高雄大遠百威秀影城以及花蓮新天堂樂園威秀影城。