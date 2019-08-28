ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《教父》第1、2集「台灣重新上映」　只有8家電影院才有

記者洪文／綜合報導

不朽黑幫史詩經典《教父I》、《教父II》（The Godfather I&II）數位修復版電影確定重返大銀幕，將於9月27日起於全台威秀影城獨家上映。該片由奧斯卡名導法蘭西斯柯波拉（Francis Ford Coppola）執導，集結一票金獎影帝馬龍白蘭度（Marlon Brando）、艾爾帕西諾（Al Pacino）以及第二集加入的勞勃狄尼洛（Robert De Niro）等重量級卡司，描述黑手黨柯里昂家族的興衰。

▲▼《教父》影史神作經典重映。（圖／捷傑提供）

▲《教父》劇照。（圖／捷傑提供）

被IMDb列為二十世紀最偉大的電影大師之一的柯波拉，其締造教父系列電影可說是黑幫電影之最，《教父I》與《教父II》分別於1972年和1974年榮獲奧斯卡最佳影片，斬獲多項金獎肯定，《教父I》不僅創下當年有史以來最高票房紀錄，造成極大轟動，更被權威媒體《好萊塢報導》選其為百大電影第一名，給予至高評價：「它既古典又現代，在傳統故事中帶有現代批判視角，這是一部真正的經典。」並在1990年收錄進美國國家電影名冊，給予永久性保護。

請繼續往下閱讀...

▲▼《教父》影史神作經典重映。（圖／捷傑提供）

▲《教父》劇照。（圖／捷傑提供）

▲▼《教父II》影史神作經典重映。（圖／捷傑提供）

▲《教父2》劇照。（圖／捷傑提供）
  
《教父》、《教父II》根據馬里奧普佐（Mario Puzo）的同名暢銷小說改編，講述從義大利流亡到美國的維托柯里昂（馬龍白蘭度 飾演），一手建立黑幫企業成為第一代教父，然而五大家族的惡鬥，讓兒子麥可柯里昂（艾爾帕西諾 飾演）不得不接掌父業，籌畫一連串報仇行動。續集《教父II》藉由雙線鋪陳，將手攬大權的麥可與少年时代的維托柯里昂（勞勃狄尼洛 飾演）交錯敘事，完美演繹兩代教父傳奇人生。

▲▼《教父II》影史神作經典重映。（圖／捷傑提供）

▲《教父2》劇照。（圖／捷傑提供）

今年適逢導演法蘭西斯柯波拉80大壽，此次重映4K數位修復版，將電影中各種的經典片段、對話與動人配樂，再次大銀幕重現在影迷心中，千萬別錯過一部歷經時代更迭仍屹立不搖的不朽神作。《教父I》、《教父II》數位修復版將於下個月9月27日，威秀影城獨家限量上映，上映戲院有：信義威秀影城、林口威秀影城、統領威秀影城、新竹巨城威秀影城、台中Tiger City威秀影城、台南南紡威秀影城、高雄大遠百威秀影城以及花蓮新天堂樂園威秀影城。

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

推薦閱讀

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

只有1%機率！老婆懷上雙胞胎　崔敏煥含淚走出病房緊抱她

只有1%機率！老婆懷上雙胞胎　崔敏煥含淚走出病房緊抱她

女星怕黑…要他「睡浴缸、飯店走廊」陪整晚！　男助理淚崩爆黑料：我很恨她

女星怕黑…要他「睡浴缸、飯店走廊」陪整晚！　男助理淚崩爆黑料：我很恨她

TWICE MOMO其實超有料！穿低胸背心一彎腰「掉出超兇半球」

TWICE MOMO其實超有料！穿低胸背心一彎腰「掉出超兇半球」

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！淚吞怨氣　恨透謝忻詛咒：乾脆人間蒸發

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！淚吞怨氣　恨透謝忻詛咒：乾脆人間蒸發

IU鐵粉體重破百4個月狂甩32kg　驚人對照圖曝光登熱搜第一

IU鐵粉體重破百4個月狂甩32kg　驚人對照圖曝光登熱搜第一

林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻

林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻

快訊／李宗泫退出CNBLUE！　認了騷擾正妹「對不起成員」

快訊／李宗泫退出CNBLUE！　認了騷擾正妹「對不起成員」

阿翔搬進6000萬豪宅！賣了偷情BMW買180萬賓士　徹底斷開謝忻

阿翔搬進6000萬豪宅！賣了偷情BMW買180萬賓士　徹底斷開謝忻

100kg厚片女PO超音波照報喜！　「還以為太胖不好懷孕」淚崩…羞曝房事：很奇妙

100kg厚片女PO超音波照報喜！　「還以為太胖不好懷孕」淚崩…羞曝房事：很奇妙

陳珮騏省錢「火鍋只吃料喝湯」暴肥！　皮膚失去彈性…就醫才知：腎差點壞掉

陳珮騏省錢「火鍋只吃料喝湯」暴肥！　皮膚失去彈性…就醫才知：腎差點壞掉

旅遊最怕雷隊友！「3星座」最佳旅伴…TOP1超配合開心果

旅遊最怕雷隊友！「3星座」最佳旅伴…TOP1超配合開心果

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

只有1%機率！老婆懷上雙胞胎　崔敏煥含淚走出病房緊抱她

女星怕黑…要他「睡浴缸、飯店走廊」陪整晚！　男助理淚崩爆黑料：我很恨她

TWICE MOMO其實超有料！穿低胸背心一彎腰「掉出超兇半球」

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！淚吞怨氣　恨透謝忻詛咒：乾脆人間蒸發

IU鐵粉體重破百4個月狂甩32kg　驚人對照圖曝光登熱搜第一

林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻

快訊／李宗泫退出CNBLUE！　認了騷擾正妹「對不起成員」

阿翔搬進6000萬豪宅！賣了偷情BMW買180萬賓士　徹底斷開謝忻

100kg厚片女PO超音波照報喜！　「還以為太胖不好懷孕」淚崩…羞曝房事：很奇妙

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

教父, 教父2

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《與惡》陳妤蘭嶼放假狂收「安慰訊息」暖哭了：怕我去死吧
  2. 熬了九年終被看到！《一袋女王》首入圍　曾國城感謝「福星」加持
  3. 金鐘獎「跨領域對決」　蕭敬騰林宥嘉《聲林》奇兵竄出
  4. 旅遊最怕雷隊友！「3星座」最佳旅伴…TOP1超配合開心果
  5. 日版《101》開跑！第四季「他」被看好C位出道　網神解：看看《偶像練習生》
  6. 玖壹壹慶成軍10年開唱　公布嘉賓是他們！
  7. 蕭敬騰林宥嘉奉獻《聲林》　Lulu綻放溫暖為選手當後盾
  8. 《教父》第1、2集「台灣重新上映」　只有8家電影院才有
  9. 温貞菱罕見低胸「雪白北半球」辣爆！首映會驚現「超大咖男神」
  10. Ashly冷戰獨自出國「3天沒消息」！尼克罕見喝酒爆氣：X　第4天結局逼哭網

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366