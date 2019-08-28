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温貞菱罕見低胸「雪白北半球」辣爆！《第九分局》首映會驚現「超大咖男神」

記者洪文／綜合報導

台片《第九分局》28日舉辦首映會，男主角邱澤以時下最流行的花襯衫帥氣登場，澎恰恰則穿上黑西裝，笑封自己和邱澤是「帥哥搭檔」，女主角温貞菱西裝外套，裡面只有一件低胸小可愛，搭配短裙，展現細長美腿，而楊雁雁同樣是西裝裡面乾脆沒穿更辣，劉奕兒則以一襲黑色低胸洋裝登場，辣秀爆乳。

▲▼《第九分局》首映會,邱澤,澎恰恰,温貞菱,劉奕兒,楊雁雁。（圖／記者季相儒攝）

▲邱澤、澎恰恰、温貞菱、劉奕兒、楊雁雁出席《第九分局》首映會。（圖／記者季相儒攝）

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▲▼《第九分局》首映會,邱澤。（圖／記者季相儒攝）

▲邱澤。（圖／記者季相儒攝）

▲▼《第九分局》首映會,温貞菱,劉奕兒。（圖／記者季相儒攝）

▲溫貞菱、劉奕兒。（圖／記者季相儒攝）

▲▼《第九分局》首映會,温貞菱。（圖／記者季相儒攝）

▲溫貞菱。（圖／記者季相儒攝）

▲▼《第九分局》首映會,温貞菱。（圖／記者季相儒攝）

▲溫貞菱。（圖／記者季相儒攝）

▲▼《第九分局》首映會,劉奕兒。（圖／記者季相儒攝）

▲劉奕兒。（圖／記者季相儒攝）

海裕芬在《第九分局》飾演邱澤的鬼媽媽，她在首映會中透露有次化了鬼妝忘記卸掉，就這樣逛起淡水老街不小心嚇到小孩，逗得全場哄堂大笑。而張允曦（小8）自封片中「最美女鬼」。來自新加坡的楊雁雁表示：「我就是一副好人臉，從來沒有人找我演反派。有次跟如芬姐促膝長談後，沒想到她真的打電話說有個大反派邀我。」

▲▼《第九分局》首映會,海裕芬,張允曦(小8),高英軒,應蔚民。（圖／記者季相儒攝）

▲海裕芬、姚元浩、張允曦（小8）、高英軒、應蔚民。（圖／記者季相儒攝）

知名電視製作人王鈞擔任《第九分局》監製之一，而導演王鼎霖就是他的兒子，父子難得在首映會公開同台。王鈞感性表示自己在電視圈打滾了30年，這是頭一次製作電影，「感謝王鼎霖把我拉入電影圈，也希望他未來能繼續走下去。」導演王鼎霖透露，這部電影有催淚、動作、恐怖元素，但最後還是回歸到感情，更說電影的核心是萬物皆是愛。

▲▼《第九分局》首映會,王鈞,王鼎霖。（圖／記者季相儒攝）

▲監製王鈞、導演王鼎霖。（圖／記者季相儒攝）

首映會有許多驚喜嘉賓，吳奇隆是最大驚喜，「我跟王鈞大哥認識很久了，也認識導演王鼎霖，我現在做很多製作的工作，所以今天主動跟王大哥說我想要來看看。」另外，許效舜力挺澎恰恰出席觀影，現場不忘糗他「看起來像演鬼的」，但也大方祝福「票房大賣」；徐乃麟則說是看著王鼎霖長大的，特地現身支持好友王鈞。

▲▼《第九分局》首映會,王鈞,王鼎霖,吳奇隆。（圖／記者季相儒攝）

▲▼《第九分局》首映會,吳奇隆。（圖／記者季相儒攝）

▲▼《第九分局》首映會,許效舜。（圖／記者季相儒攝）

▲▼《第九分局》首映會,徐乃麟。（圖／記者季相儒攝）

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