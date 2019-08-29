女友帶回家被爸看上！　霸道父逼分手…兒無奈點頭「馬子變媽媽」

記者阮巧雯／綜合報導

老爸強娶兒子女友，親愛小寶貝瞬間變媽媽，這種超扯劇情一般只會出現在灑狗血八點檔。但在節目《2分之一強》，來自伊拉克的外國型男李佩修就分享，在他的國家就曾發生過這種荒唐事蹟，讓現場來賓全都聽傻眼。

▲李佩修表示，真的曾有爸爸看上兒子女友逼著兩人分手，然後再把女友娶回家。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

李佩修表示中東是父權至上的國家，大小事除了都要聽男人的，兄長制也很嚴重，父親的話是聖旨，沒人能反抗。他分享，身邊有人的爸爸見了自己的女友後，甚是喜歡，因為在中東一個男人可以娶4個老婆，這位老爸就逼兒子和女友分手，接著把女方娶回家。

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▲李佩修表示，在中東國家女生沒有自主權決定要嫁給誰。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

在男人說得算的中東國家，這位女友的父親答應了，她也無權拒絕，最終嫁給男友爸爸。「公公變老公」能超扯八點檔劇情讓現場來賓都直呼：「太誇張了！」主持人梁赫群也開玩笑表示：「她前一天是你馬子，後一天是你媽媽！」但每個國家文化不同，都應予以尊重。

▲來自伊拉克的李佩修分享，在中東國家真的有爸爸強娶兒子女友的事發生。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）