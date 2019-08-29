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《與惡》陳妤蘭嶼放假狂收「安慰訊息」暖哭了：怕我去死吧

記者林奕如／台北報導

《我們與惡的距離》金鐘54入圍14項，成為大贏家，光是男配角獎項就有溫昇豪、林哲熹、洪都拉斯3人內鬥搶獎項，但女配角部分則只有曾沛慈入圍，陳妤、謝瓊煖、林予晞、周采詩成為遺珠。陳妤近期在蘭嶼度假，透露原本替戲入圍14項開心，之後陸續收到安慰的簡訊，因此被暖哭了。

▲▼賈靜雯與陳妤「互相傷害」演技大爆發 。（圖／公視提供）

▲陳妤劇中飾演殺人犯妹妹。（圖／公視提供）

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陳妤飾演殺人犯妹妹李大芝，背負一輩子的罪惡，面對爸爸酗酒，以及媽媽對她的期望，只想重新生活，沒想到電視台長官（賈靜雯 飾）是被害者家屬，兩人之間的對手戲十足精彩。《與惡》重要獎項都入圍，她直呼，為此真的、真的很開心，整個團隊非常用心，卯起來比才華的。

▲▼賈靜雯與陳妤「互相傷害」演技大爆發 。（圖／公視提供）

▲賈靜雯與陳妤「互相傷害」演技大爆發 。（圖／公視提供）

不過她個人未入圍，陳妤坦言，「公布之後陸續收到安慰的訊息，反而是被安慰到哭的，暖之淚，大概知道我是妄自菲薄大師，怕我去死吧沒事啦，我很意外自己這麼被照顧，今天一整天跟著team Lazyfish到處跑，雨水海水雨水海水，心已經洗乾淨了啦，持續蘭嶼放假中，回去繼續努力。我很珍惜現在擁有的一切，繼續努力。」

▲▼ 林予晞、施名帥在《我們與惡的距離》飾演夫妻 。（圖／公視提供）

▲林予晞飾演社工師。（圖／公視提供）

同樣也是遺珠的是飾演社工師的林予晞，她劇中經典台詞「因為你比較勇敢」暖哭許多人，她恭喜《與惡》強棒組眾多入圍，坦言雖然沒有個人獎項入圍，但社工魂上身，但看到夥伴入圍一樣超興奮。並且附上當時拍攝時的片場照，再次回味一起拍戲奮鬥時刻。

瞿友寧導演擔任評審會主任委員，他表示，製作單位幫陳妤報名時是女配角，原先評審有詢問影視局，能否幫更改項目為女主角，但這是製作單位選擇，沒有辦法干涉。女配角部分競爭激烈，至於最後曾沛慈勝出原因，瞿導也說，最後10位大家每一次投票都不一樣，也想全都入圍，不過一個很豐富的角色，看是不是有什麼特別增加，比如說吃辣，吃辣很容易上癮，但辣可能不是唯一味道，也有其他酸甜苦辣也要考慮。

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