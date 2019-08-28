Ashly冷戰獨自出國「3天沒消息」！尼克罕見喝酒爆氣：X　第4天結局逼哭網

記者李湘文／綜合報導

「這群人」尼克在1月向女友Ashly求婚成功，原本應該已邁向討論婚事階段，卻因為意見不合，在近日爆發交往以來最嚴重的爭吵，女方甚至氣到獨自出國。尼克難得跟女友分開這麼久，一開始還賭氣「我一個人也會很好」，然而到了第3天就已經撐不住，哽咽認了真的很難過，對自己發飆：「X！怎麼那麼沒用。」

▲尼克、Ashly因籌備婚禮進度發生爭執。（圖／翻攝自尼克Instagram）

小倆口先前為婚禮進度發生爭吵，Ashly因為頻頻被親友關切，感到壓力越來越大，希望尼克可以給個大概的時間，但對方總是以工作忙為由，一再地說沒空籌備婚禮。但尼克認為：「婚禮這種事情如果倉促決定、用分心的方法來處理，也會處理不好啊！」反指Ashly無理取鬧，2人因此爆發嚴重爭執。

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Ashly單獨飛往泰國旅遊，前2天還開開心心地自己逛街、吃美食，但是到了第3天，已經明顯地打不起精神。尤其她1個人看電影、玩賽車之後，反而越發覺得孤單，因為這些活動以前都是跟尼克一起做，終於忍不住承認自己並不開心：「坐在那邊的時候，開始有點想他了。」

▲尼克到第3天晚上就已經忍不住，承認真的很想念Ashly。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

另一邊，在台灣的尼克很快就已陷入低落，第3天開始覺得1個人的生活很無聊，雖然還是強打起精神拍片，但很快就錄不下去，最後只能對著鏡頭喝悶酒。他越喝越克制不住情緒，忍不住哽咽認了：「我真的好想她。」想到自己的作為，更是又後悔又生氣，痛罵自己「X！怎麼那麼沒用」，明明都已經求婚，卻拿工作當藉口拖延婚事，為了賺點小錢，到最後搞不好會失去更多。

▲Ashly接到尼克服軟打來的電話，委屈落淚。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

為了挽回這段感情，尼克終於放下身段，主動打電話給已經失聯3天的Ashly。Ashly接起電話，原本就已經紅了眼眶，聽到男友坦承「我很想妳」，終於忍不住掉下眼淚，鬆口把自己的不安、委屈全都說出來，互相坦承自己想念對方的心情，最後答應接受尼克的道歉，再度和好。

▲尼克、Ashly冷戰後和好了。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

吵架事件的最後，尼克帶著珍珠奶茶去機場接Ashly，一見面就燦笑著來了個大擁抱，還在鏡頭前開玩笑讓對方戳乳頭、接吻，一和好就閃爆負責掌鏡的尼克妹妹。影片曝光後，粉絲也感動「看到尼克打給Ashly的時候有一點想哭」、「看到我眼眶都紅了」、「邊看邊鼻酸」、「和好就好了，加油！祝你們幸福」。