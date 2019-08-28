蕭敬騰林宥嘉奉獻《聲林》　Lulu綻放溫暖為選手當後盾

記者許逸群／台北報導

ETtoday大型歌唱選秀節目《聲林之王》一舉入圍今年第54屆金鐘獎3項大獎，包含「綜藝節目獎」、「綜藝節目主持人獎」與「節目創新獎」，除了感謝觀眾一年多來的大力支持，最感謝的，莫過於全力付出、不計酬勞的導師蕭敬騰、林宥嘉，以及主持人Lulu（黃路梓茵）。

▲《聲林之王》導師林宥嘉、蕭敬騰與主持人LuLu。（圖／記者黃克翔攝）

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《聲林之王》的誕生，是東森集團總裁王令麟先生受到名製作人王偉忠的感動，提到台灣年輕人缺乏追夢的舞台，便義不容辭以一集斥資1000萬元台幣的規格，鼓勵有夢想的年輕人：「所有參賽者都抱著夢想來這裡，不管獲選還是未獲選都不要放棄，這只是人生一個過程。」隨後便打造出這座《聲林》舞台。

▲王令麟與王偉忠攜手打造《聲林》這座舞台。（圖／記者李毓康攝）

在雛形漸漸出現後，節目向在歌壇擁有「重量級」地位的蕭敬騰與林宥嘉招手，兩人二話不說點頭擔任節目首席導師，不僅排開所有行程與通告，兩季錄影下來更是未曾計較過酬勞，哪怕是錄影跨到了隔天早上，兩位導師也未曾皺過一次眉頭，全心全意地為《聲林》以及所有追求夢想的人付出。

或許觀眾不曉得，雖然《聲林》擁有龐大的製作團隊，但導師林宥嘉與蕭敬騰也常常扮演著製作人的角色。他們不僅會仔細瀏覽每位選手的資料與作品，在空檔時間裡，他們更時常主動與製作人討論節目內容，甚至提出自身建議，有時還會在場邊與選手交流，試圖舒緩大家比賽的心情，不僅是希望節目好，為選手調適心態也都做到。

▲《聲林》開播以來請過不少巨星歌手助陣。（圖／記者徐文彬攝）

蕭敬騰與林宥當年皆從選秀節目《超級星光大道》出道，對於新節目，蕭敬騰表示：「我曾經不被相信，這不是節目，更是個給人希望的平台。」林宥嘉則說：「我累積的經驗，就是要在這裡分享給努力的年輕人。」兩位已都是巨星等級的歌手，如今仍願意將自己的經驗傳承下去。

▲稱職的主持人LuLu總是為選手帶來溫暖。（圖／記者黃克翔攝）

不僅導師，功不可沒的「花仙子」主持人Lulu亦同。她在這片叢林飾演著「動物保育員」的角色，記得她在首季第一集的節目時曾說，自己的工作「就是保護這些小動物」，她不曾忘記過，至今依然遵守這個諾言。時常可見她在後台穿梭，無論是給予即將上場的選手打氣，或是給予勉勵，甚至錄影久站到腳受傷，她也是到撐到最後一刻，且謙虛地說，自己的辛苦不及工作人員得十分之一。

▲Gail在比賽期間的好表現成為《聲林》的小巨星。（圖／記者張一中攝）

▲11歲的法蒂瑪諾雅讓大家看到Gail的影子。（圖／ETtoday）

在2018年《聲林之王》籌備半年的期間中，首日報名海選的人就超過千人，陸續更是到破萬人。第二季的報名人數更是以數萬來計算，其中有來自馬來西亞的法蒂瑪諾雅、泰國的Nadia、韓國的魯芝善、香港的楊碧琪、上海的張芮僑與加勒比海的韋喆等人，可見節目所造成的影響力，儼然已成為全球華人的築夢舞台。

▲▼來自加勒比海的韋喆與泰國的Nadia實力不容小覷。（圖／記者張一中攝）

《聲林之王2》2019年8月23日起，每周五晚間9點於ETtoday新聞雲網站、Facebook、YouTube、App全平台播出（每周五23:00、周日12:00重播），每周六晚間8點中天綜合台播出，每周日晚間8點台視播出；每周五晚間9點於愛奇藝播出，『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，每周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』將於每周五晚間9點於StarHub Go 播岀；『美洲』美西時間周日下午5點東森美洲新聞台播岀。

「 ●聲林之王官網入口，最新消息都在這：

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