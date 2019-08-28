只有1%機率！老婆懷上雙胞胎　崔敏煥含淚走出病房緊抱她

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣樂團FTISLAND鼓手崔敏煥2018年娶回老婆律喜，同年誕下兒子在律，兩人更出演真人秀《做家務的男人》，知名度大幅度上漲。他16日在IG公開承認，老婆懷上第二胎，當時成員李洪基曾說溜嘴「不是弟弟、妹妹們嗎」，疑似懷上雙胞胎，節目28日公開夫妻倆的懷孕消息，律喜證實懷上雙胞胎，他激動到眼眶紅。

▲崔敏煥結婚1年，就要當3個孩子的爸了。（圖／翻攝自IG）



崔敏煥固定出演的節目《做家務的男人》，28日證實老婆律喜懷上雙胞胎，當聽見醫生宣佈喜訊時，他驚訝到說不出話來，「這有可能嗎？我們兩家都沒有雙胞胎的基因」，醫生表示有可能，但機率只有1%，尤其是自然受孕機率更低，兩人嚇到嘴巴張得超大，走出病房後，他藏不住心中的喜悅緊緊抱著老婆，原本預計生3個小孩，沒想到第二胎是雙胞胎，直接達成願望。

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▲▼懷上雙胞胎，崔敏煥緊抱著老婆，李洪基興奮喊「組迷你樂團」。（圖／翻攝自IG）



「弟媳」律喜相隔1年懷上第二胎，FTISLAND李洪基晚間在IG上祝賀「拜託如果是三個就好了，我們來打造迷你樂團吧！」團員李在真也在IG PO文「讚兒有兩個弟弟或妹妹啦」，他還強調「希望是女兒」，對女孩的寵愛溢於言表，FTISLAND再度報喜，也讓粉絲感到開心。