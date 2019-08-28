《Let it Go》黛咪洛瓦托疑再槓上泰勒絲　嗆聲：因為某些「原因」不爽去VMA

記者蕭采薇／綜合報導

26歲美國女歌手黛咪洛瓦托（Demi Lovato）以《冰雪奇緣》唱主題曲《Let it Go》走紅全球，去年7月因吸食海洛因過量昏迷，清醒後接受勒戒治療。她與樂團清潔的盜賊（Clean Bandit）合作的歌曲《Solo》入圍本屆MTV音樂錄影帶大獎，黛咪洛瓦托拒絕出席，理由卻再次掀起她與泰勒絲（Taylor Swift）歌迷的戰爭。

▲黛咪洛瓦托疑似再次嗆聲泰勒絲。（圖／翻攝自IG）



在MTV音樂錄影帶熱鬧頒獎的這晚，入圍但並未出席的黛咪洛瓦托在IG限時動態表示，自己「出於某種原因」才不出席MTV音樂錄影帶獎頒獎禮，而且「討厭頒獎禮」。由於黛咪洛瓦托在2016年就與泰勒絲鬧翻，引發猜測泰勒絲就是黛咪洛瓦托不願出席的「原因」。

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▲泰勒絲在MTV音樂錄影帶風光拿獎，並擔任開場演出。（圖／達志影像／美聯社）

剛發行新專輯《Lover》的泰勒絲不但在MTV音樂錄影帶擔任開場演出，更拿下「最具社會意義MV」和「年度MV」兩大獎，而黛咪洛瓦托的發言，也再度掀起她泰勒絲歌迷的戰爭。

▲泰勒絲在MTV音樂錄影帶風光拿獎，並擔任開場演出。（圖／達志影像／美聯社）

黛咪洛瓦托曾與同是迪士尼童星出身的賽琳娜戈梅茲是好姐妹，但當賽琳娜和泰勒絲成為閨蜜，黛咪洛瓦托卻和賽琳娜漸行漸遠。2016年黛咪洛瓦托更藉著惡女凱莎控訴遭路克博士性侵一事，公開嗆聲泰勒絲：「我準備看看那些自稱女性主義的人，會怎麼發聲或是用行動支持。」

▲黛咪洛瓦托疑似再次嗆聲泰勒絲。（圖／翻攝自IG）

泰勒絲自然也不是省油的燈，隔天就給了惡女凱莎25萬美金，贊助她打官司和請律師的費用。泰勒絲甚至後來公開道歉，表示自己當時確實欠缺勇氣發聲，不過兩人過節沒有結束，2019年泰勒絲與小賈斯汀的經紀人史庫特因專輯版權之爭鬧上檯面，黛咪洛瓦托即使在休養中，也立刻表達自己支持史庫特，再度狠狠給泰勒絲一巴掌。