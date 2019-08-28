ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《Let it Go》黛咪洛瓦托疑再槓上泰勒絲　嗆聲：因為某些「原因」不爽去VMA

記者蕭采薇／綜合報導

26歲美國女歌手黛咪洛瓦托（Demi Lovato）以《冰雪奇緣》唱主題曲《Let it Go》走紅全球，去年7月因吸食海洛因過量昏迷，清醒後接受勒戒治療。她與樂團清潔的盜賊（Clean Bandit）合作的歌曲《Solo》入圍本屆MTV音樂錄影帶大獎，黛咪洛瓦托拒絕出席，理由卻再次掀起她與泰勒絲（Taylor Swift）歌迷的戰爭。

▲▼黛咪洛瓦托（Demi Lovato）戒毒成功一週年。（圖／翻攝自IG）

▲黛咪洛瓦托疑似再次嗆聲泰勒絲。（圖／翻攝自IG）

在MTV音樂錄影帶熱鬧頒獎的這晚，入圍但並未出席的黛咪洛瓦托在IG限時動態表示，自己「出於某種原因」才不出席MTV音樂錄影帶獎頒獎禮，而且「討厭頒獎禮」。由於黛咪洛瓦托在2016年就與泰勒絲鬧翻，引發猜測泰勒絲就是黛咪洛瓦托不願出席的「原因」。

請繼續往下閱讀...

▲▼泰勒絲（Taylor Swift）在MTV音樂錄影帶大獎（VMAs）和粉絲自拍，並為典禮開場演出。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰勒絲在MTV音樂錄影帶風光拿獎，並擔任開場演出。（圖／達志影像／美聯社）

剛發行新專輯《Lover》的泰勒絲不但在MTV音樂錄影帶擔任開場演出，更拿下「最具社會意義MV」和「年度MV」兩大獎，而黛咪洛瓦托的發言，也再度掀起她泰勒絲歌迷的戰爭。

▲▼泰勒絲（Taylor Swift）在MTV音樂錄影帶大獎（VMAs）和粉絲自拍，並為典禮開場演出。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰勒絲在MTV音樂錄影帶風光拿獎，並擔任開場演出。（圖／達志影像／美聯社）

黛咪洛瓦托曾與同是迪士尼童星出身的賽琳娜戈梅茲是好姐妹，但當賽琳娜和泰勒絲成為閨蜜，黛咪洛瓦托卻和賽琳娜漸行漸遠。2016年黛咪洛瓦托更藉著惡女凱莎控訴遭路克博士性侵一事，公開嗆聲泰勒絲：「我準備看看那些自稱女性主義的人，會怎麼發聲或是用行動支持。」

▲黛咪洛瓦托（Demi Lovato）。（圖／翻攝自IG）

▲黛咪洛瓦托疑似再次嗆聲泰勒絲。（圖／翻攝自IG）

泰勒絲自然也不是省油的燈，隔天就給了惡女凱莎25萬美金，贊助她打官司和請律師的費用。泰勒絲甚至後來公開道歉，表示自己當時確實欠缺勇氣發聲，不過兩人過節沒有結束，2019年泰勒絲與小賈斯汀的經紀人史庫特因專輯版權之爭鬧上檯面，黛咪洛瓦托即使在休養中，也立刻表達自己支持史庫特，再度狠狠給泰勒絲一巴掌。

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

推薦閱讀

MTV音樂大獎今年首設KPOP賞！　BTS入圍4項抱走兩大獎

MTV音樂大獎今年首設KPOP賞！　BTS入圍4項抱走兩大獎

《天空之城》秀韓瘦出瓜子臉　「微卷愛豆頭」帥照升級⋯網崩潰：看走眼！

《天空之城》秀韓瘦出瓜子臉　「微卷愛豆頭」帥照升級⋯網崩潰：看走眼！

VMA／泰勒絲挺婚姻平權！開場高唱「愛最大」　紅毯寵粉貼臉自拍

VMA／泰勒絲挺婚姻平權！開場高唱「愛最大」　紅毯寵粉貼臉自拍

VMA／麥莉爆婚變後唱心碎分手之歌　尚恩曼德斯、卡蜜拉「台上黏到台下」

VMA／麥莉爆婚變後唱心碎分手之歌　尚恩曼德斯、卡蜜拉「台上黏到台下」

女歌手「尚恩曼德斯演出」狂滑手機被罵翻　爆氣回嗆⋯真相秒反轉　

女歌手「尚恩曼德斯演出」狂滑手機被罵翻　爆氣回嗆⋯真相秒反轉　

16歲牙縫男「打電動順便」寫出3億嘻哈神曲　3個月「魯蛇→泰勒絲師弟」大翻身

16歲牙縫男「打電動順便」寫出3億嘻哈神曲　3個月「魯蛇→泰勒絲師弟」大翻身

第一代漫威英雄吐退休心願：想當BTS的伴舞　網笑翻勸退「真的很累！」

第一代漫威英雄吐退休心願：想當BTS的伴舞　網笑翻勸退「真的很累！」

喬治小王子愛芭蕾「被女主播狂笑」　300舞者直接跳到她面前嗆：男孩也跳舞

喬治小王子愛芭蕾「被女主播狂笑」　300舞者直接跳到她面前嗆：男孩也跳舞

地表最強BL泰劇CP！　《一年生》Krist、Singto首度雙人合體來台

地表最強BL泰劇CP！　《一年生》Krist、Singto首度雙人合體來台

VMA／尚恩曼德斯、卡蜜拉「磨鼻、摸頭殺」放閃　粉狂喊：支持公費戀愛！

VMA／尚恩曼德斯、卡蜜拉「磨鼻、摸頭殺」放閃　粉狂喊：支持公費戀愛！

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！淚吞怨氣　恨透謝忻詛咒：乾脆人間蒸發

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！淚吞怨氣　恨透謝忻詛咒：乾脆人間蒸發

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！淚吞怨氣　恨透謝忻詛咒：乾脆人間蒸發

100kg厚片女PO超音波照報喜！　「還以為太胖不好懷孕」淚崩…羞曝房事：很奇妙

男山友失蹤！女大生救到人笑喊「不該說的話」　碰一聲倒地亡…老鳥心涼：出事了

4月前才認愛瑤瑤…韓男友認「變心」！　暱稱跟著變了…她吐心聲：講話不誠懇

CNBLUE李宗泫爆當兵把妹！　「肚子肉肉ㄎㄎ」性騷私訊曝光

謝忻真的怒了！遭昔日密友譙「髒東西」　反擊：妳也沒多純淨

五月天跨年演唱會地點曝光！　傳桃園連唱14場「準備搶票」

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」！　兩片根本包不住…邪惡視角胸型全看光

資深女星中風夫過世：隔天弟弟也走了！　她找上地下錢莊...改賣蔥油餅維生

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

黛咪洛瓦托, Demi Lovato, 泰勒絲, Taylor Swift

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 台劇開了新局！《與惡》超狂入圍14項大贏家…瞿友寧揭秘OO時代
  2. 《Let it Go》黛咪洛瓦托疑再槓上泰勒絲　嗆聲：因為某些「原因」不爽去VMA
  3. 已婚男「誘騙女人當小三」黃金公式！　曖昧獻殷勤…寂寞討拍：老婆不懂我
  4. 只有1%機率！老婆懷上雙胞胎　崔敏煥含淚走出病房緊抱她
  5. 專訪／劉奕兒跨年出門「爸要求12點回家」　遲到3小時下場超可憐
  6. 賈靜雯爭金鐘視后！　泛淚曝心聲「我會好好記住這一天」
  7. 驚！女團才爆露點危機　黃明志又洩心聲「Sorry盡力了」...恐解散
  8. 命理師：《聲林》一定會得獎！　分析金鐘54綜藝節目勝率
  9. 潤娥避難飆演技！《極限逃生》喊話台粉　網讚：手心狂冒汗
  10. 陳珮騏省錢「火鍋只吃料喝湯」暴肥！　皮膚失去彈性…就醫才知：腎差點壞掉

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366