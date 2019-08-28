趙薇PO合照調侃《中餐廳》爭議！　黃曉明笑回覆...網怒：諷刺你還覺得爽

記者劉宛欣／綜合報導

大陸男星黃曉明加入《中餐廳》第三季，接棒趙薇成為新任店長，在節目裡領導風格太獨斷獨行，還出現「我不要你覺得，我要我覺得」等霸道發言引起爭議。趙薇28日在微博貼出與黃曉明的合照，調侃「這個暑假好多快樂建立在你的痛苦上吧！（笑）」，逗趣發言引來網友關注。

▲黃曉明加入《中餐廳》第三季，接棒趙薇成為新任店長。（圖／翻攝自趙薇微博）

趙薇與黃曉明是「北京電影學院表演系」的同班同學，身為多年的摯友，在把《中餐廳》店長交棒給黃曉明後，稍早在微博上PO出兩人合照，並寫下「店長辛苦啦，這個暑假好多快樂建立在你的痛苦上吧！好好幹活兒，幹好活兒」還故意調侃他「我不要你覺得，我要我覺得！加油哦(´-ω-`)開心同學相聚一起工作」。

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▲趙薇在微博上PO出兩人合照，調侃黃曉明。（圖／翻攝自趙薇微博）

黃曉明在不久後回覆了趙薇：「你明學十級可以畢業了，希望我能提供更多快樂哈哈哈哈，成長的煩惱請聽我的。」久違地在社群上互動，引來網友回應「兩位店長好可愛」，「我覺得中餐廳需要妳（趙薇），我也不要妳覺得，只要我覺得」也有網友似乎受他之前在節目上的言行影響，對他喊話「你需要反省」、「不要以為自黑就可以洗白」、「諷刺你還覺得爽？」。

▲黃曉明回覆趙薇。（圖／翻攝自黃曉明微博）

▲網友在黃曉明貼文下留言要他反省。（圖／翻攝自黃曉明微博）

黃曉明最近在《中餐廳》上的言行引發網友熱議，行事作風過於霸道，從節目開播至今，頻頻遭到網友吐槽，還被譏笑是得了「中年王子病」，近日受訪則大方表示：「我覺得這個還挺逗的，以前沒見過這個詞，但是這也是好事，第一說明我擺脫了油膩嘛，第二說我20多年沒變，這個確實是。」