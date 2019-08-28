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賈靜雯爭金鐘視后！　泛淚曝心聲「我會好好記住這一天」

記者許皓婷／綜合報導

第54屆電視金鐘獎頒獎典禮將於10月5日登場，28日公布入圍名單，賈靜雯以《我們與惡的距離》入圍戲劇節目女主角獎，她也在Facebook發文，開心直呼：「8/28⋯我會好好記住這一天！」

賈靜雯在《我們與惡的距離》中飾演新聞台主管，她曾透露電視台戲份是壓力最大的部分，為了避免太過偏頗，演員和劇組事前都有親自到電視台實習，並和總編輯討論交流，了解新聞工作者的生態、新聞製播流程，完善的前置作業讓她演起女主管入木三分，更讓她一舉入圍第54屆金鐘獎戲劇節目女主角。

▲賈靜雯入圍金鐘。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯）

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▲賈靜雯入圍金鐘。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯）

▲賈靜雯以《我們與惡的距離》角逐金鐘女主角。（圖／Catchplay、公視提供）

賈靜雯28日在Facebook發文分享喜悅：「8/28⋯我會好好記住這一天！」她也特別感謝《我們與惡的距離》，讓自己可以參與其中，難掩興奮心情的她更直呼：「今天的我心情很⋯妙，今天的我很⋯美。」

而賈靜雯發文後，引來網友紛紛留言大讚：「真的太棒了，等妳得獎」、「妳永遠是我心目中最佳女主角」、「 恭喜入圍！以妳的實力一定會得獎的」。

▲賈靜雯入圍金鐘。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯）

▲賈靜雯入圍金鐘，開心泛淚。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯）

【賈靜雯Facebook全文】

8/28⋯我會好好記住這一天！
謝謝品牌讓我用最閃耀的方式被大家恭喜
這一身行頭已很驚艷
沒想到在出場前得知了入圍的喜訊
再次謝謝我們與惡的距離 The World Between Us
讓我可以參與其中
今天的我心情
很⋯妙
今天的我
很⋯美

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賈靜雯, 我們與惡的距離, 金鐘獎, 最佳女主角

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