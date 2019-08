賈靜雯爭金鐘視后！　泛淚曝心聲「我會好好記住這一天」

記者許皓婷/綜合報導

第54屆電視金鐘獎頒獎典禮將於10月5日登場,28日公布入圍名單,賈靜雯以《我們與惡的距離》入圍戲劇節目女主角獎,她也在Facebook發文,開心直呼:「8/28⋯我會好好記住這一天!」

賈靜雯在《我們與惡的距離》中飾演新聞台主管,她曾透露電視台戲份是壓力最大的部分,為了避免太過偏頗,演員和劇組事前都有親自到電視台實習,並和總編輯討論交流,了解新聞工作者的生態、新聞製播流程,完善的前置作業讓她演起女主管入木三分,更讓她一舉入圍第54屆金鐘獎戲劇節目女主角。

▲賈靜雯以《我們與惡的距離》角逐金鐘女主角。(圖/Catchplay、公視提供)

賈靜雯28日在Facebook發文分享喜悅:「8/28⋯我會好好記住這一天!」她也特別感謝《我們與惡的距離》,讓自己可以參與其中,難掩興奮心情的她更直呼:「今天的我心情很⋯妙,今天的我很⋯美。」

而賈靜雯發文後,引來網友紛紛留言大讚:「真的太棒了,等妳得獎」、「妳永遠是我心目中最佳女主角」、「 恭喜入圍!以妳的實力一定會得獎的」。

▲賈靜雯入圍金鐘,開心泛淚。(圖/翻攝自Facebook/賈靜雯)

【賈靜雯Facebook全文】

8/28⋯我會好好記住這一天!

謝謝品牌讓我用最閃耀的方式被大家恭喜

這一身行頭已很驚艷

沒想到在出場前得知了入圍的喜訊

再次謝謝我們與惡的距離 The World Between Us

讓我可以參與其中

今天的我心情

很⋯妙

今天的我

很⋯美