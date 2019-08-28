命理師：《聲林》一定會得獎！　分析金鐘54綜藝節目勝率

記者林彥君／台北報導



第54屆電視獎入圍名單今（28日）出爐，各項入圍者實力相當、競爭激烈，鳥卦命理師王馨怡針對綜藝節目主持人獎、益智及實境節目主持人獎、戲劇節目男主角獎及戲劇節目女主角獎算出拿幾機率高的入圍者。另也分析ETtoday《聲林之王》得獎卦象。

▲林宥嘉、蕭敬騰和Lulu組成超強陣容，節目更找來COCO擔任飛行導師。（圖／記者徐文彬攝）

ETtoday《聲林之王》入圍綜藝節目獎、綜藝節目主持人獎及節目創新獎，王馨怡表示，「《聲林之王》一定會得獎，會得創新獎不然就是綜藝節目獎，全新的組合，聽歌就是一種享受，希望節目能更長久，新血輪替加油。」

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▲王馨怡指出曾國城、巴鈺獲獎率高。（圖／衛視中文台提供）

綜藝節目主持人獎入圍者有：《綜藝大熱門》主持人吳宗憲、陳漢典及Lulu（黃路梓茵）；《台灣金頌》主持人浩子（謝炘昊）、乱彈阿翔（陳泰翔）；《一袋女王》曾國城、巴鈺；《超級同學會》的主持人黃子佼、卜學亮；ETtoday《聲林之王》主持人蕭敬騰、林宥嘉、Lulu（黃路梓茵）。王馨怡以天上聖母卦算，「《一袋女王》抽到壬寅籤卦象最好，巴鈺 與曾國城搭配默契十足，不冷場，卦象看出獲獎機率高，其次是《台灣金頌》。」

▲楊貴媚、張軒睿和SOAC主持《阮三个》。（圖／記者林敬旻攝）

益智及實境節目獎主持人獎入圍的有：《綜藝玩很大》吳宗憲、KID（林柏昇）、小鬼（黃鴻升）；《歡樂智多星》胡瓜（胡自雄）、瑪莉亞（葉欣眉）；《綜藝新時代》浩子（謝炘昊）、阿翔（陳秉立）；《阮三个》楊貴媚、SOAC、張軒睿；《一呼百應》黄子佼、吳姍儒。王馨怡用鳥卦算，「《阮三人》喜上眉梢籤，有財神爺來加持。《一呼百應》 喜洋洋，吳姍儒多才多藝、反應快，兩節目競爭激烈。」

▲黃子佼和吳姍儒搭檔主持。（圖／公視提供）

戲劇節目女主角獎入圍的有《20之後》江沂宸、《菜頭梗的滋味》徐麗雯、《雙城故事》曾珮瑜、《我們與惡的距離》賈靜雯。王馨怡直言：「看起來賈靜雯是最穩重的，抽到辛未籤，得獎機率百分百，而徐麗雯緊追在後。」

戲劇節目男主角獎入圍的是：《C.S.I.C.鑑識英雄II正義之戰》王識賢、客家劇場-日據時代的十種生存法則《吳政迪》、《我們與惡的距離》吳慷仁、《雙城故事》溫昇豪、《菜頭梗的滋味》龍劭華（陳坤倉）。王馨怡表示，「最看好是龍邵華，得獎機率百分百，演技實至名歸，不然就是吳政迪日據時代的十種法則。」

