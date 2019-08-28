快訊／李宗泫退出CNBLUE！　認了騷擾正妹「對不起成員」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體CNBLUE成員李宗泫日前扯入「鄭俊英淫魔群組」，風波才剛過5個月，28日竟傳出他私訊24歲網紅，字句帶有性騷擾語意，女方後也坦承「感到不舒服」，龜縮一整天，他晚間透過經紀公司宣佈「退出CNBLUE」，很抱歉造成成員困擾。

▲李宗泫退團。（圖／翻攝自李宗泫IG）

李宗泫一而再再而三傷透粉絲的心，28日躲了一天，終於在晚間透過公司FNC聲明，「首先，因為我的不妥當言行受到傷害的人，以及感到失望的人，很抱歉。」他的行為拖累團體CNBLUE，除了向成員致歉，他也決定從團體裡退出，「很抱歉讓相信我的粉絲失望了，我感到很羞愧、沒臉見大家。」

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爭議發生後整整一天才出面，李宗泫解釋因為還在服役，傳達自己的意見需要一點時間，感謝公司等待他的決定，最後，他表示自己會深刻反省錯誤，並接受大眾的批評，對於自己造成的紛爭，再度鞠躬致歉。

▲李宗泫退出CNBLUE。（圖／翻攝自ig）



李宗泫28日遭網紅朴敏廷（音譯，박민정）曝光一則私訊，他帶著性騷擾的暗示「肚子肉肉好可愛ㄎㄎ」，該則訊息直接被女方公開貼在IG，惡行才因此曝光。對此，女方坦承，原本想忽略這則私訊，但他不死心傳來第二次訊息，為避免有更多女性受害，決定公開私訊內容，朴敏廷也表示「確實有覺得不舒服」，李宗泫行為已構成性騷擾。