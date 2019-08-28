《甄嬛傳》女星「被狗仔偷拍跟上樓」　氣炸怒譙：開心嗎！

記者許皓婷／綜合報導

大陸女星熱依扎2011年演出《後宮甄嬛傳》的「寧貴人」一角走紅，五官深邃的她還被封為「小張柏芝」，但她近日被狗仔跟拍到家裡，讓她忍無可忍在微博發文怒斥：「我只想說，兄弟真沒必要。」

熱依扎日前在微博自爆患有重度抑鬱症及重度焦慮，「直接和大家說吧，我是重度抑鬱症＋重度焦慮。」她表示自己走過了最難的地方，雖然目前仍需吃藥控制，但想透過自身能力，幫助和她一樣、或是正要如此的人，「有什麼可以私信我，我幫你解答，別輕易離開。」

▲熱依扎自爆患重度抑鬱。（圖／翻攝自微博／熱依扎）

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熱依扎傳出患有重度抑鬱症後掀起外界關注，她近日在微博發文透露遭到狗仔跟拍，表示自己清楚身為藝人是難免的，「我一點都不在乎，你拍我也尊重你，因為我尊重你的工作。」但對方竟跟著她進公寓還上樓，想看她住在幾樓幾號，過份行徑讓她傻眼，「我只想說，兄弟真沒必要」。

而熱依扎更向狗仔喊話：「下次再遇見，必須撈你來家裡坐坐。都是圈兒裡人唄，你拍我什麼我都不在乎，讓你們失望了，對不起。」但她仍不滿地表示：「所有把藝人私生活販賣給大眾老百性為樂趣，從中賺錢給大號然後被全人類評價，你們就安心了的人，開心嗎？」

▲熱依扎發文。（圖／翻攝自微博／熱依扎）