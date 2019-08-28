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公開李宗泫「肚子肉肉好可愛」騷擾簡訊　正妹直播主朴敏廷道歉了

記者蕭采薇／綜合報導

南韓樂團CNBLUE成員李宗泫3月捲進「鄭俊英淫魔群組」，當時經紀公司硬起來表示「與本人無關」，最終沒有受到責罰。不過當兵中的他，28日卻被爆私訊騷擾24歲網紅朴敏廷（音譯，박민정），稱對方「肚子肉肉好可愛」。朴敏廷公布私訊截圖，28日晚間也對此做出回應。

▲▼朴敏廷公開CNBLUE李宗泫私訊，在IG道歉。（圖／翻攝自IG）

▲CNBLUE李宗泫（前）3月捲進「鄭俊英之亂」，在經紀公司保護下全身而退。（圖／翻攝自IG）

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朴敏廷28日公開李宗泫的私訊內容，雖然讓男方受到撻伐，但也有人認為她不應該隨意公開私訊。朴敏廷於28日晚間透過IG表示，李宗泫上周第一次私訊她，當時知道他「還在反省中」，所以無視了訊息，沒想到之後再次來訊，才讓決定公開私訊內容。

▲▼朴敏廷公開CNBLUE李宗泫私訊，在IG道歉。（圖／翻攝自IG）

▲朴敏廷公開CNBLUE李宗泫私訊，在IG道歉了。（圖／翻攝自IG）

朴敏廷表示：「我心裡很不開心，也害怕他給同樣私訊了其他女性，擔心會發生不好的事情，所以才想要阻止，因而發了私訊的截圖。」她同時也為自己公布私人對話一事道歉，「以後會注意不再做出這樣輕率的舉動，十分抱歉。」

▲▼朴敏廷公開CNBLUE李宗泫私訊，在IG道歉。（圖／翻攝自IG）

▲朴敏廷是當紅直播主，常在IG曬出辣照。（圖／翻攝自IG）

24歲網紅朴敏廷是afreecaTV當紅直播主，時常在IG曬出比基尼性感照。她28日在IG限時動態曬出私訊截圖，震驚表示「咦？CNBLUE這是真的嗎？」內容是李宗泫用「藍勾勾帳號」分別私訊她兩次，第一次說：「我有好好地在看妳的Youtube，請多多上傳有趣影片唷」，之後更語帶騷擾暗示「肚子肉肉好可愛顆顆」。

▲▼CNBLUE李宗泫遭抓包當兵把妹！　「肚子肉肉可愛」性騷私訊曝光（圖／翻攝自IG）

▲李宗泫私訊內容曝光。（圖／翻攝自IG）

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