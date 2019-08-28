出道20年首入圍金鐘　王少偉感慨曝辭退節目原因

記者蕭雅玲／台北報導

第54屆電視金鐘獎入圍名單今（28日）公布，王少偉主持八大《台灣第一等》兩年，讓他首次入圍金鐘，就入圍生活風格節目主持人與生活風格節目兩項大獎，卻因參與公視《我的婆婆哪有那麼可愛》演出，為了戲劇拍攝只好在日前忍痛做出辭掉《第一等》的主持工作，如今節目雙入圍，讓他心情五味雜陳，但他也允諾一定會撥時間出席金鐘。

▲王少偉出道20年終被評審看到入圍金鐘。（圖／衛視中文台提供）

王少偉主持《台灣第一等》行腳節目兩年，日前才卸下主持棒，卻沒想到就入圍金鐘，他開心表示：「製作單位第一年報名卻沒能入圍，當時有點小失落，沒想到團隊繼續努力，終於在今年雙雙入圍，就證明是大家的默契與努力感動評審。」

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42歲的他表示，自己出道近20年，近幾年因忙於主持，而沒時間接戲拍，這回好不容易等到好劇本、好角色，當然不容錯過，而當時手中握有《綜藝3國智》以及《台灣第一等》的主持工作，在各方面評估下，「因為行腳節目製作時間比較長，所以才會向製作單位請辭。」他強調，現在的自己期望在每個工作都能全心全意去做，而不是分身乏術去做，「很多人同時主持節目與拍戲，若工作上我無法投入很深，是我最不喜歡做的一件事，所以我希望每個找我的工作，我都可以對他們負責，有充裕時間去做。」

他也說，之所以會選擇留在《綜藝3國智》，主要是他跟台視的緣分，當年他曾在台視主持過《少年特攻隊》、《愛玩咖》以及《正妹讚出來》等三個節目，加上三年前台視找他主持《3國智》節目，「近幾年我幾乎都在做台視的節目，取捨上當然也有先來後到，所以只好忍痛向八大說抱歉，辭掉《第一等》的主持工作。」

