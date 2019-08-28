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15歲超年輕女演員企業家！　米莉芭比布朗推出自創彩妝品牌…網自嘆：人生一事無成　　

記者阮巧雯／綜合報導

15歲英國童星米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）因飾演影集《怪奇物語》女主角「Eleven（11）」聲名大噪，也因替影集帶來超高收視率成為史上年紀最小「艾美獎」入圍者。她也是各大時尚品牌相爭合作對象，如今更推出自創保養彩妝品牌，年紀輕輕個人成就已經如此不得了。

▲米莉芭比布朗。（圖／翻攝自IG／Millie Bobby Brown）

▲▼米莉芭比布朗因演出《怪奇物語》聲名大噪。（圖／翻攝自IG／Millie Bobby Brown）

▲15歲英國女童星米莉芭比布朗因飾演《怪奇物語》女主角聲名大噪。（圖／翻攝自IG／strangerthingstv、milliebobbybrown）

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米莉芭比布朗從10歲開始就為了拍戲，必須長時間上妝，她覺得這會加速皮膚老化，也表示每次卸妝後臉上就會冒出痘痘，說道：「我想我很難找到喜歡的或是化在臉上會感到舒服的產品。」

▲▼米莉芭比布朗年僅15歲就推出自創彩妝保養品牌。（圖／翻攝自IG／milliebobbybrown）

▲米莉芭比布朗年僅15歲就推出自創彩妝保養品牌。（圖／翻攝自IG／milliebobbybrown）

為此她經過2年研發時間，在8月終於推出自創品牌，表示「我想要打造適合我和我這個世代跟年齡層的產品，我覺得美妝保養市場滿缺乏專門為年輕世代打造的產品。」她也極具想法，所研發的產品皆是「非動物實驗、全素」。不少網友看了都佩服大讚：「我15歲的時候在幹嘛」、「15歲就是個企業家了」、「太厲害了，我覺得我的人生一事無成」。

▲▼米莉芭比布朗年僅15歲就推出自創彩妝保養品牌。（圖／翻攝自IG／milliebobbybrown）

▲▼米莉芭比布擁有高級時尚臉，是不少品牌相爭合作對象。（圖／翻攝自IG／milliebobbybrown）

▲▼米莉芭比布朗年僅15歲就推出自創彩妝保養品牌。（圖／翻攝自IG／milliebobbybrown）

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米莉芭比布朗, Millie Bobby Brown, 怪奇物語

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