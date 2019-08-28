專訪／劉奕兒跨年出門「爸要求12點回家」　遲到3小時下場超可憐

記者洪文／專訪

藝人劉奕兒在新片《第九分局》與父親關係緊繃，現實生活倒是跟父親感情超好，只是難逃家中嚴格的「門禁時間」。她接受《ETtoday》專訪透露，有一次跨年出門一樣規定12點回家，結果她因卡在跨年人潮之中，直到半夜3點回家，爸爸給她受到的教訓，她至今難忘，最後靠著2個小物品、1個小紙條，父女才終於和解。

▲劉奕兒。（圖／記者季相儒攝，以下同）



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現實生活中，劉奕兒仍要遵守父親的「門禁時間」。她有一次跟大學同學出門跨年，而父親回答：「跨年可以，但是12點以前要回來！」當天她跟同學去了信義區，沒一會兒快到12點，仍乖乖提早離開，未料在跨年人潮移動困難，回到淡水的家已半夜3點，結果她被爸爸關在門外，媽媽不忍心才幫忙開門，讓她進到家裡面，不過爸爸長達1個禮拜不跟她講話。

當時為了讓父親不要生氣，劉奕兒特別去龍山寺求了紅線、拜了巧克力，把兩項物品貼在便利貼上寫著：「不要生氣，我是你上輩子的情人。」愛面子的爸爸默默吃掉之後，把紙條壓在桌上，心結也打開了。她形容跟父親像朋友，也像情人，不過該尊敬就會尊敬，「我們平常感情非常好，可能因為家人曾經生病或是一些事情，所以家裡關係更緊密，我非常愛我的家人。」

澎恰恰在《第九分局》演出劉奕兒的父親，一見面便以「失散多年的女兒」形容她：「我覺得我們很久以前就認識了！」開拍後，她馬上感受到兩人默契極佳，「我們只有讀本碰過一次面，開拍第一場戲就是無聲的對話，我們情感必須非常濃厚才能辦到，那時我們對了眼神、點個頭就開始，頻率好舒服喔，我們可能真的千年前就認識了。」殺青至今，兩人仍保持聯絡，不只分享彼此的工作，還有彼此的生活，「我像是多了一個照顧我的長輩，在我身邊、生命中，很開心！」

至於跟男主角邱澤合作，劉奕兒狂讚很細心、很貼心，私底下照顧每一個人，也會分享自身的拍攝經驗。像是她比較晚開工，他還幫她留了一個劇組護身符，另一場戲她要躺著拍特寫，他突然蹲在攝影機旁邊陪她對戲，「讓我覺得他只希望自己好，也希望團隊好的人。」他甚至知道劉奕兒花粉過敏，一發現她身上有點紅紅的，便主動關心問候，讓她覺得能跟他一起合作相當開心。

此外，劉奕兒在《第九分局》有場戲必須泡進黑水，劇組拍攝前先給她顏料回家測試皮膚是否過敏。她形容，當時自己像個巫婆在廁所調製黑水，突然媽媽打開廁所的門嚇壞。經過測試之後，她全身泡進有溫度的黑水，但是一半身體泡在水裡、一半身體露在外面，經過來回泡了3天3夜差點失溫，她很感謝劇組一直很貼心，更提醒要帶換洗內衣褲，讓她順利拍完。