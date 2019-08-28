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陳珮騏省錢「火鍋只吃料喝湯」暴肥！　皮膚失去彈性…就醫才知：腎差點壞掉

記者劉宛欣／綜合報導

女星陳珮騏演出多部八點檔，演技精湛且身材火辣，被封為「本土劇女神」。她於日前在《醫師好辣》節目上分享，自己在年輕時三餐吃外食，導致身材暴肥，察覺健康出狀況後迅速求醫，才發現被自己的「壞習慣」害慘，醫師也警告她再吃下去「腎臟就要壞掉了」。

▲陳珮騏上《醫師好辣》分享自己曾因「壞習慣」導致身體暴肥。（圖／翻攝自陳珮騏臉書）

▲陳珮騏上《醫師好辣》分享自己曾因「壞習慣」導致身體暴肥。（圖／翻攝自陳珮騏臉書）

陳珮騏表示從小因為家人都喜歡吃火鍋，久而久之也養成三不五時就要吃火鍋的習慣，並形容自己是「一年四季都在吃鍋」，年輕剛出社會因為沒錢吃新鮮的菜跟肉類，都只吃火鍋料，也會為了填飽肚子「把湯全部喝光」。

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但是，陳珮騏後來突然發現「怎麼吃怎麼胖」，且意識到自己是「生病的胖」，還提及「腳壓下去，回復力是沒有的，然後白白的，就是回不來血色」，整個人也越來越腫，身邊朋友驚覺有異說服她盡快去看中醫。醫師看完後開了藥，陳珮騏回家後一吃藥就「拚命排水」，後來到醫院回診，醫師才向她解釋了原因。

▲陳珮騏表示自己很喜歡吃火鍋。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲陳珮騏表示自己很喜歡吃火鍋。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲陳珮騏提及自己在年輕時曾因為太愛吃火鍋導致「嚴重水腫肥胖」。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲陳珮騏提及自己在年輕時曾因為太愛吃火鍋導致「嚴重水腫肥胖」。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

醫師解釋陳珮騏是「水腫型肥胖」，在問診得知她愛吃火鍋的習慣後，就指出她吃了過多加工食品，而這些火鍋料通常鈉含量極高，如果沒有改掉這樣的習慣繼續吃下去，很可能「腎會出問題」，建議能盡量選擇清淡一點的鍋類，如果要吃麻辣鍋、石頭火鍋等調味料偏多的湯底，就必須把上層的油瀝掉，並告誡「絕對不能喝湯」，才不會讓身體狀況繼續惡化下去。

▲醫師好辣邀請多位醫師分享外食族如何挑選食物。（影／取自YouTube／醫師好辣）

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關鍵字

陳珮騏, 醫師好辣, 火鍋, 水腫, 肥胖

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