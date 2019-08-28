吳慷仁入圍視帝「最感謝她」　網看了狂讚：期待你上台

記者李欣容／台北報導

吳慷仁以《我們與惡的距離》入圍金鐘54戲劇節目男主角獎，他開心在臉書曬自拍照，謝謝劇中老婆周采詩，「沒有美媚的堅強就沒有人能接住王赦的固執與任性。」周采詩也在底下給他鼓勵。

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▲吳慷仁入圍開心曬自拍。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁Kang Ren Wu）

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對於入圍金鐘視帝，吳慷仁說，「謝謝～謝謝～我入圍了～最開心還是與惡的技術組入圍多項～演員的成就來至背後他們的支援～心裡還是很謝謝戲裡的老婆，周采詩，沒有美媚的堅強就沒有人能接住王赦的固執與任性～大家金鐘54見。」附上減重後的自拍照，加上剃光頭他自嘲瞬間老五歲，但喜悅仍寫在臉上。

▲《我們與惡的距離》周采詩、林予晞、謝瓊煖都是遺珠。（圖／記者李毓康攝）

周采詩也在底下回覆，「王赦最棒！」《與惡》每個角色都讓人印象深刻，但女配角入圍僅曾沛慈勝出，瞿友寧表示，「我覺得曾沛慈她這個角色最特別，不處在一個直接受害者的角色，不是家屬、不是加害者，卻在這裡頭當中，呈現應對不同事情很複雜不同情緒的變化，可以看到這個角色在想什麼，並且對這個角色著迷，（遺珠）絕對不是比她不好，是有時候這角色多了一點什麼，但非常可惜，還有問可不可以入圍10個，」