驚！女團才爆露點危機　黃明志又洩心聲「Sorry盡力了」...恐解散

記者蔡琛儀／台北報導

黃明志打造的女團「AMOi-AMOi」日前推出新單曲《Bye Bye Bye Bye》，由於她們今年5月被經紀公司負責人無預警向她們宣布，她們讓公司虧太多錢，因此決定再給她們一年時間試試看，若還是賺不了錢就要直接解散，因此這首歌被視為「指標性」單曲，今天黃明志突然在臉書說道：「Sorry...盡力了。」更被外界認為，AMOi-AMOi疑似真的要解散了。

▲AMOi-AMOi經歷一波三折推出新單曲《Bye Bye Bye Bye》。（圖／RED PEOPLE提供）

《Bye Bye Bye Bye》先前MV才剛推出，就遇上團員May不慎露點的放送意外，緊急下架後，重新上線的這四天以來，點閱已快破10萬，算是AMOi-AMOi近期表現還不錯的歌曲，因此據了解公司仍在鄭重評估是否真的要讓AMOi-AMOi解散。

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《Bye Bye Bye Bye》MV中，四人服裝造型都相當誇張，有趣的是，團員依渟在MV中的造型，一度被誤認為是大馬女星何戀慈，讓人以為何戀慈也加入AMOi-AMOi。

▲▼ AMOi-AMOi成員依渟被誤認為何戀慈。（圖／翻攝YouTube、翻攝臉書）

